So und nicht anders

Manu Fernandez/Pool via REUTERS Die Leere ist der Verstärker der Emphase: Bayern Münchens Lucas Hernández mit Henkelkopp (23.8.2020)

»Schauen Sie sich diese Bilder an in diesem leeren Stadion«, kommentierte der ZDF-Reporter Bela Rethy die Siegerehrung nach dem Finale der Fußball-Champions-League zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain (PSG) am Sonntag. Die Standardphrase der Anrufung des sprachlosen Zuschauers angesichts des erhabenen Anblicks (Münchener im Himmel) hatte in der Quarantäne an Ausdruckskraft erheblich gewonnen. Die Leere ist der Verstärker der Emphase.

Noch während der ersten Halbzeit des Spiels hatte besagter Reporter, vermutlich von der Macht des Erhabenen überwältigt, eine akustische Halluzination gehabt und »alle Sprachen der Welt« vernommen. Im leeren Stadion war vor der Ausführung eines Münchener Eckballs vom Spielfeld ein deutlich vernehmbares, universelles »Allez, allez« zu ihm herauf gedrungen, das er nicht anders denn als Zeichen des Höheren deuten konnte: alle Sprachen der Welt auf einmal vernehm- und verstehbar in der kosmischen Polis der UEFA-Champions-League!

Der ZDF-Reporter hatte, stellvertretend für alle, sein Pfingsten erlebt und sprach in Zungen. Er nahm die Rolle des Kommentators als des von den himmlischen Mächten abgeordneten stellvertretenden Zuschauers mit der Sprachmächtigkeit des Versagens dankbar an. Seine Ekstase brachte die apostolische Kunde vom ersten CL-Finale unter Quarantänebedingungen als Fernseherfahrung von der Leere des Ortes. Der Anfang vom Ende.

Schon zu Beginn dieses Jahrtausends und im Kontext einer anderen Liga (der NFL) hatte der Sportreporter Hunter S. Thompson diese Entwicklung in einer seiner damaligen Kolumnen für die Website des Fernsehsenders ESPN in nur einem Absatz prophetisch zusammengefasst: »Ich habe Footballspiele aus jedem erdenklichen Winkel gesehen. Von der Seitenlinie in Oakland und direkt aus dem ›Huddle‹ in Frankfort, Kentucky, bis zu den oberen Rängen des Superdome in New Orleans und dem Pressbereich in Washington – ich war im alten Kezar Stadium in San Francisco oder schaute auf dem Deck einer großen Segelyacht 500 Meilen südlich von Bermuda aus zu, während sich nackte Frauen dort herumfläzten – und ich kann Ihnen verraten, dass sich der beste Platz in so gut wie jedem Hause direkt vor einem High-End-Fernsehgerät befindet, zusammen mit guten Freunden, die sich auskennen und den Anblick von rasch den Besitzer wechselndem Bargeld zu schätzen wissen. So und nicht anders wird’s gemacht. Selah!« (»Hey Rube«, 2004).

Doch selbst diese Hymne auf die Ortlosigkeit des Sports und den Primat des Wettens als Zeichen der Professionalität verzichtet noch nicht auf die Nostalgie nach verlorenen Orten wie beispielsweise dem Kezar Stadium, einem ursprünglich als Leichtathletikstadion konzipierten Komplex, wo die San Francisco 49ers noch bis Ende der 1960er ihre Heimspiele austrugen. Verschwinden und Nostalgie gehen Hand in Hand.

Die Playoffs der Champions League in der »Bubble« von Lissabon machten aber selbst der nostalgischen Aura des Ortes den Garaus. Das Wesen des Stadions ist seine Leere geworden, eine Herrschaft der Repräsentationen von nichts besonderem mehr. Das Stadion ist kosmopolitische (»pfingstliche«) Fernseherfahrung geworden.

Auch den Wettern machte es der FC Bayern München einfach. Als erster Klub in der Geschichte gewann er alle seine CL-Spiele einer Saison, was zugegebenermaßen durch den Spielmodus der Playoffs ohne Heim- und Auswärtsspiele etwas vereinfacht wurde. Der 1:0-Sieg im Finale war nichtsdestotrotz der 21. Münchner Sieg in Folge.

Diese Dominanz kam nicht ohne Preis. Den technokratischen Stil des hohen Pressing hielt der FC Bayern nur die ersten 20 Minuten des Finales durch. PSG wäre trotz Münchener Dominanz durch einen Konter beinahe in Führung gegangen, den der wie meist in seiner Karriere im entscheidenden Moment eher unglücklich agierende Neymar vergab. Danach schaltete der FC Bayern gegen die überraschend sehr tief stehenden Franzosen auf verwaltende Vorsicht um. Die ungewöhnlich konventionelle Kontertaktik von PSG war wohl der berüchtigten Unkonventionalität von Trainer Thomas Tuchel geschuldet. Sein Widerpart Hans-Dieter Flick nutzte dagegen eine althergebrachte Erstickungstaktik mit quasi permanentem Ballbesitz (statistisch eindeutige 61 Prozent).

Die führte dank der Nachlässigkeit des ehemaligen Schalker Brutaloverteidigers Thilo Kehrer zum Erfolg. In der 59. Minute köpfte ausgerechnet der ursprünglich von PSG ausgebildete Kingsley Coman, von seinem Gegenspieler Kehrer völlig unbehelligt, eine Flanke von Joshua Kimmich ein. Auch in Rückstand machte Paris wenig Anstalten, die Initiative zu übernehmen, und hätte dennoch nach einem Zufallskonter kurz vor Abpfiff durch den eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting beinahe noch den Ausgleich erzielt. Es blieb beim 1:0. Einem doch recht klassischen Finalergebnis in einem Wettbewerb der Leere und der Monopolisierung, in dem es lediglich darum gehen konnte, welche Fraktion der Katar-Kapitalexportanstrengungen am Ende wohl triumphieren würde. Qatar Airways gewann das Spiel der Buchhalter gegen Qatar Sports Investments (QSI), eine Filiale der Qatar Holding LLC, überzeugend 1:0.