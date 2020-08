Experte des Hörspiels

Der Radiofeuilletonist Michael Langer ist tot. Langer gehörte zu den renommiertesten Hörspielexperten in Deutschland. Wie das Deutschlandradio am Montag bestätigte, starb er bereits vor rund zwei Wochen im Alter von 61 Jahren. Radiohörer kannten Langers Stimme unter anderem von der Deutschlandfunk-Sendung »Zwischentöne«, bei der Prominente sonntags über ihr Leben erzählen und dafür auch Musikwünsche zusammenstellen. Mehr als 400 Mal moderierte er hier. In einem Nachruf seiner Senderkollegen hieß es: »Seine Hörspielmagazine, die vielen Interviews und Beiträge zum Hörspielgenre in der Sendung ›Cinch‹, haben dem Deutschlandfunk für das Genre Hörspiel ein Alleinstellungsmerkmal verschafft in der Hörspiellandschaft.« (dpa/jW)