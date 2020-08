Fleisch von Tönnies, Drama von Brecht

JIP-Film »Regeln am Band«: Kein Tierrechtsfilm, sondern ein Film darüber, was das System Schlachthof mit den Arbeitenden macht. Aber wo treibt man die auf?

Vor mehr als drei Jahren fand Yulia Lokshina das Thema ihres Dokumentarfilms. Damals interessierten sich außerhalb der westfälischen Provinz nur wenige für die Fleischfabrik Tönnies. Als Lok­shina im Januar beim Festival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm erhielt, lobte die Jury, sie zeige die »beklagenswerte Zeitlosigkeit des kapitalistischen Ausbeutungssystems«. In diesem Sommer erfuhr der größte deutsche Schweineschlachtbetrieb nun aber als Seuchenherd viel Aufmerksamkeit. Es mag ein Wunschtraum jeder Dokumentarfilmerin sein, dass das eigene Thema zum Kinostart in die Schlagzeilen kommt. Zugleich ist es ein Alptraum. Vieles von dem, was Lokshina herausarbeitet, war mittlerweile Stoff unzähliger Fernseh- und Zeitungsmeldungen. Der Film gewinnt mehr Aufmerksamkeit; doch muss er mehr denn zuvor als Film überzeugen, denn die Fakten, die er liefert, sind bekannt.

Lokshina hat, wahrscheinlich zu ihrem Glück, darauf verzichtet, sich für Aufnahmen aus der Fabrik der Kontrolle von Tönnies’ PR-Abteilung zu unterwerfen. Darum sieht man keine sterbenden Schweine und blutenden Rinder. Einige Aufnahmen aus Ställen beweisen zwar, dass das Schlachtvieh vor seinem Tod kein schönes Leben hat; doch handelt es sich um keinen Tierrechtsfilm. Vielmehr geht es da­rum, was das System mit den dort Arbeitenden macht. Aber wo treibt man die auf? Das System der Leiharbeit beruht auf rascher Auswechslung. Vertrauen zu Protagonisten eines Dokumentarfilms aufzubauen, braucht jedoch Zeit. Im Fall des Schlachthofs kommt erschwerend die Sprachbarriere hinzu. Dennoch hat Lokshina Arbeiter und Arbeiterinnen gefunden, die die Umstände ihrer Ausbeutung schildern. Das gibt dem, was seit Juni in den Zeitungen zu lesen war, Gesichter und Stimmen. Es führt zugleich in Widersprüche hinein, von denen manche den Kapitalismus stabilisieren. So hört man, wie ein – mit Sympathie ins Bild gesetzter – Litauer über die »Ausländer« schimpft. Das sind aus seiner Sicht Bulgaren und Rumänen, die würden klauen.

Und schreckt nicht die Political-Correctness-Fraktion zusammen, wenn ein anderer Leiharbeiter von sich und seinesgleichen als den »weißen Niggern« spricht? Gewiss, das Wort ist böse. Eben dadurch aber bezeichnet es treffend eine Realität. Ein fortschrittlicher politischer Kampf darf niemals gegen eine schlechte Sprache geführt werden, sondern muss sich gegen die schlechte Praxis wenden, deren Entsprechung die Sprache ist.

Zur Realität in der Fabrik gehören Unfälle; die geforderte Geschwindigkeit führt dazu, dass die Maschine zuweilen nicht den Schweinekopf, sondern den Arbeiterarm abtrennt. Das erinnert an Bertolt Brechts Stück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe«, in dem der Arbeiter Lukkerniddle stürzt und in den Fleischkonserven endet. Es handelt sich um Brechts radikalste Entlarvung nicht nur der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, sondern auch der Illusion, dass eine nur moralische Kritik an ihr etwas ändern könnte. Lok­shina hat dieses Stück als eine zweite Ebene in ihren Film einbezogen, oder genauer: einen Inszenierungsversuch durch die Theatergruppe eines Münchner Gymnasiums.

Der Lehrer erklärt den marxistischen Gehalt von Brechts Werk. Die Schüler hören gelangweilt zu und zeigen allenfalls bei der theatralen Umsetzung des Erklärten Interesse. Der Lehrer fordert Widerspruch ein: Es könne doch nicht sein, dass alle mit Brechts antikapitalistischen Positionen einverstanden seien. Der Versuch, einen produktiven Streit herbeizuführen, stößt ins Leere. Man könne sich das Leben dieser Arbeiter nicht vorstellen, sagt im Film ein Schüler. So recht der Lehrer mit seiner Analyse hat und so zutreffend Brecht mit seinem Modell den Kapitalismus wie die notwendigen Methoden des Kampfs dagegen erfasst hat – so bedenkenswert ist der Hinweis des Schülers darauf, dass dies mit seinem Leben nichts zu tun habe.

Daraus entsteht die Frage nach einer besseren Praxis. Lokshina zeigt die politische Arbeit von Deutschen vor Ort. Sie geben etwa Sprachunterricht, in dem es ums Erlernen einfachster Sätze geht. Die könnten zur Basis werden, irgendwann für die eigenen Interessen zu kämpfen. Man sieht, wie besonders schlimm Betroffene Unterstützung erfahren. Es gibt Demonstrationen gegen die Tönnies-Fabrik und die Sitzung eines Integrationsbeirats, an deren Beginn freilich klargestellt wird, dass es nicht um Grundsätzliches gehen dürfe, sondern nur um individuelle Lösungen.

Das entspricht dem von Brecht als falsch gezeigten Moralismus der heiligen Johanna, die lange Zeit versucht, mit Religion die Ausgebeuteten zu trösten und deren Lage durch Reformen zu mildern. Wie revolutionäre Erkenntnis und reformistische Arbeit unter gegenwärtigen Bedingungen zusammenzubringen sind, das ist die nirgends offen formulierte Frage, die den ganzen Film durchzieht. Ist sie beantwortet, ist das kapitalistische Ausbeutungssystem, entgegen der eingangs zitierten Jurybefürchtung, nicht mehr zeitlos, sondern sieht seinem Ende entgegen.