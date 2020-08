Beijings Börsenboom

REUTERS/Jason Lee Interessiert sich für das Geld der großen und der kleinen Leute: Zahlungsdienstleister Ant Financial könnte schon im September Aktien ausgeben (Exvorstandschef Eric Jing, Wuzhen/China, 7.11.2018)

Es ist eine Retourkutsche an Washington. Während die US-Regierung gegen chinesische Hightechkonzerne zu Felde zieht, plant Beijing Medienberichten zufolge, den heimischen Zahlungsdienstleister Ant Financial schon im September an die Börsen in Shanghai und Hongkong zu bringen. Mit einer geschätzten Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Dollar wäre es der größte Börsengang der Geschichte. Wenn der Konzern bis zu 15 Prozent seiner Aktien auf den Markt wirft, wäre das Listing des saudischen staatlichen Ölkonzerns Aramco übertroffen.

Das Tochterunternehmen des »chinesischen Amazons« Alibaba stellt in der Volksrepublik einen der am häufigsten genutzten Bezahldienste zur Verfügung: Über die Smartphone-App »Alipay« wickeln Millionen Menschen täglich ihre Geldtransfers ab.

Die US-Regierung verschärft den bereits seit zwei Jahren währenden Handelskrieg beinahe täglich. Neben einer Orgie von Strafzöllen und Sanktionen gegen chinesische Hightechkonzerne, hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass Unternehmen aus der Volksrepublik ab 2022 von der New Yorker Börse genommen werden sollen, wenn sie sich nicht von US-Prüfungsgesellschaften in die Bilanzen schauen lassen. Anlass bot die in Xiamen ansässige Kaffeehauskette »Luckin Coffee«, die am 17. Mai 2019 in die Technologiebörse Nasdaq aufgenommen worden war. Am 2. April dieses Jahres musste die Kaffeehauskette eingestehen, dass es sich bei der Hälfte ihrer ausgewiesenen Umsätze um Luftbuchungen gehandelt habe.

Um gegen ein drohendes Verbot in den USA oder die Willkür aus Washington – erinnert sei an die Inhaftierung von Huawei-Finanzvorstand Meng Wanzhou im Dezember 2018, die einer Geiselnahme glich – gewappnet zu sein, haben zahlreiche chinesische Konzerne wie der IT-Riese JD.com oder der Halbleiterhersteller SMIC bereits eine Zweitnotierung in Hongkong in die Wege geleitet.

Der Börsengang von Ant Financial wurde staatlich geplant. Shanghai und Hongkong kommen dabei besondere Rollen zu. Beijing will mit dem im Juli 2019 gegründeten »Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board«, dem sogenannten Star Market einen eigenen Nasdaq entwickeln, um Kapital ins Land zu holen, die heimische Hightechindustrie finanziell zu stärken und perspektivisch eine Alternative zum internationalen Kapitalumschlagplatz in Hongkong anzubieten. Die Gründung des »Star Market«, die Präsident Xi Jinping veranlasst hatte, wird in der chinesischen Presse als Erfolg gefeiert. So berichtete etwa die South China Morning Post am 23. Juli euphorisch, der Aktienumschlagsplatz habe seit seiner Gründung bislang jeden Monat einen Milliardär hervorgebracht. Laut Xinhua sind in einem Jahr für die dort gelisteten Konzerne 217,9 Milliarden Yuan (31 Milliarden Dollar) erzielt worden. Auch ausländische Unternehmen können eine Notierung in Shanghai beantragen, wenn sie über eine Kapitalisierung in Höhe von mindestens 20 Milliarden Yuan und über »weltweit führende Technologie und innovative Stärke« verfügen, berichtete Xinhua am 26. Juli.

Doris Fischer, Professorin für »China Business and Economics« an der Universität Würzburg, sagte gegenüber jW, gelänge Ant Financial der Gang aufs Parkett, wäre es ein »unglaublicher Erfolg für die chinesische Regierung«. Es wäre ein wichtiger Schritt, um globale Investoren zu überzeugen, in China zu investieren und sich schrittweise von den US-Finanzmärkten loszulösen. Es handele sich allerdings um ein gemächliches Tempo, denn die Dominanz des US-Dollars sei ungebrochen. Der Yuan hat lediglich einen Anteil von rund zwei Prozent am Welthandel. Der internationale Zahlungsverkehr wird durch das SWIFT-System von Washington kontrolliert. Die USA können sich mit dieser »nuklearen Option« ihrer Konkurrenz entledigen, indem sie in Dollar verrechnete Zahlungsströme kappen.

Jack Ma, Firmengründer von Alibaba, sagte beim Börsengang in New York 2014: »Was wir heute eingenommen haben, ist nicht Geld, sondern Vertrauen.« Die Zeiten scheinen vorbei.