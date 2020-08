Gegen die Belagerung

REUTERS/Amir Cohen Israelische Soldaten mal anders: Feuer löschen statt entfachen (21.8.2020)

Die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem palästinensischen Gazastreifen hielten auch am Sonntag unvermindert an. Als Reaktion auf mehrere Raketenangriffe hatten bereits am Samstag israelische Panzer Ziele in Gaza unter Feuer genommen, berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz am Montag. In Sderot nahe der Grenze zum Gazastreifen war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Wohnhaus durch einen Raketensplitter leicht beschädigt worden. Am Freitag wies die Armeeführung die israelischen Bauern in der Grenzregion an, die Arbeit auf den Feldern einzustellen.

Seit dem 6. August bombardiert die israelische Armee fast täglich den Gazastreifen. Außerdem hindert Tel Aviv inzwischen palästinensische Fischer daran, in See zu stechen. Das Verbot, Brennstoff in den Gazastreifen zu liefern, zwang das einzige Kraftwerk dort, am vergangenen Dienstag seine Arbeit einzustellen. Die Stromversorgung der zwei Millionen Einwohner ist zum Erliegen gekommen.

Das Verbot wurde unter anderem wegen Feuerballons aus Gaza verhängt, die Palästinenser seit Wochen über die Grenze nach Israel schicken. Die israelische Armee teilte am Montag auf Twitter mit: »Explosive Ballons wurden den ganzen Tag über nach Israel geschickt. Als Antwort griffen wir zur Hamas gehörende Militärposten und unterirdische Infrastruktur in Gaza an.« Über Opfer und andere Schäden war nichts bekannt.

Nach palästinensischer Auffassung ist Israels Reaktion unverhältnismäßig. Die Ballons seien der gewaltfreie Widerstand eines unterdrückten Volkes. »Wir sind hierhin gekommen, um der israelischen Besatzung eine feurige Nachricht zu senden, dass wir im Gazastreifen die 13 Jahre dauernde Blockade nicht mehr länger tolerieren können«, sagte ein junger Mann namens Abu Yussuf am Freitag gegenüber dem TV-Sender Al-Dschasira.

Abu Yussuf gehört zu einer kleinen Gruppe, die sich »Barq Unit« nennt, was übersetzt »Blitzeinheit« bedeutet. Seit zwei Wochen zelten die etwa zehn Mitglieder zwischen den Olivenbäumen in der Nähe des Zauns, der Gaza von Israel trennt. Wenn der Wind richtig steht, schicken sie in der Dämmerung mit Helium gefüllte Ballons über die Grenze, an denen unten ein Feuer brennt. Die Ballons haben in der Vergangenheit für zahlreiche kleinere und größere Brände gesorgt. Menschen seien aber bis jetzt nicht zu Schaden gekommen.

»Wir haben keine Feindschaft mit den Juden. Wir kämpfen gegen ihre Regierung, die uns seit 13 Jahren belagert«, sagte Abu Obaida, mit 35 Jahren der Älteste der Gruppe. Ob sie einer der politischen Organisationen in Gaza nahestehen, sagen sie nicht. Alle haben nach eigenen Angaben einen Universitätsabschluss, sind aber erwerbslos. Laut Weltbank sind 45,5 Prozent der Einwohner Gazas im arbeitsfähigen Alter ohne Job – der höchste Anteil weltweit.

Die regierende Hamas duldet die Aktionen der Gruppe: »Das palästinensische Volk hat das Recht, gegen die israelische Besatzung Widerstand zu leisten und in jeder Form seine Stimme gegen die Blockade des Gazastreifens zu erheben«, stellte Hamas-Funktionär Bassem Naim bei Al-Dschasira fest. Es seien die miserablen Lebensbedingungen, die junge Leute zu solchen Aktionen drängen.

»Wir sind keine Terroristen, wie Israel behauptet«, sagte Abu Obaida. »Wir verdienen Strom und die Möglichkeit zu arbeiten. Meine Kinder verdienen es, Essen auf dem Tisch zu haben.« Keine großartigen Forderungen, meint der Aktivist. Solange Israel sie nicht erfülle, werde man brennende Ballons über die Grenze schicken. Dafür sind sie bereit, Risiken einzugehen. Israel setze Drohnen ein und schieße dann auf sie. Natürlich hätten sie Angst, aber ein Leben wie das jetzt in Gaza sei schlimmer. »Wer denkt, dass wir das trostlose Leben akzeptieren, das uns in Gaza aufgezwungen wird, gibt sich einer Illusion hin«, versicherte Abu Yussuf.