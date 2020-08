Zu teure Briefe

Sebastian Kahnert/dpa Porto als Extraprofit: Die Post nimmt mit, was sie kriegen kann

Die Deutsche Post AG gerät wegen ihrer Preispolitik zusehends unter Druck: Ende Mai hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Anhebung des Briefportos im Jahr 2016 für rechtswidrig erklärt. Dies könnte auch für das aktuelle Entgelt gelten, weswegen der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) nun eine deutliche Senkung fordert.

Von 62 auf 70 Cent war der Preis für den Versand eines Standardbriefs im Inland vor vier Jahren gestiegen. Die zuständige Bundesnetzagentur hatte keine Bedenken, weshalb die bis 2019 angelegte Anhebung zugelassen worden war. Vier Jahre später stellte das Verwaltungsgericht klar: Die Genehmigung war unzulässig. Geklagt hatte auch in diesem Fall der BIEK. Der Verband, in dem unter anderem die Post-Konkurrenten DPD, UPS und Hermes organisiert sind, hatte in dem hohen Briefporto eine »Quersubventionierung des Paketmarktes« gewittert, wie der Vorsitzende, Marten Bosselmann, nach der Urteilsverkündung mitgeteilt hatte.

Wie das Verwaltungsgericht erläutert hatte, basierte die Preiserhöhung 2016 auf einer Verordnungsänderung der Bundesregierung, die es der Deutschen Post AG ermöglichen sollte, ihre Gewinnmargen anders zu kalkulieren, so dass üppigere Entgeltanhebungen durchgeführt werden können. Diese Änderung sei jedoch unrechtmäßig gewesen, da sich das Unternehmen mit der Privatisierung vor 25 Jahren verpflichtet habe, sicherzustellen, dass die Dienstleistungen »flächendeckend im gesamten Bundesgebiet in einer bestimmten Qualität und zu erschwinglichen Preisen erbracht werden«.

Bis zur nächsten Preiserhöhung 2019 hat die Post den Bürgern also zu tief in die Tasche gegriffen. Der BIEK argumentiert nun, dass damit auch der heutige Preis von 80 Cent unzulässig sei. Schließlich sei die Erhöhung für den Zeitraum 2019 bis 2021 auf einer »vergleichbaren Grundlage genehmigt worden wie die vorherige«, so Bosselmann. Es könne nicht sein, »dass Verbraucherinnen und Verbraucher noch bis 2021 ein nachweislich überhöhtes, rechtswidriges Porto zahlen«. Der Verband fordert die Netzagentur nun offiziell auf, die derzeit geltende Genehmigung aufzuheben. Dies würde auf eine deutliche Senkung des Briefversandpreises hinauslaufen.

Zumindest die Auffassung, dass die Feststellungen des Leipziger Gerichts in der Sache »auch auf die bis Ende 2021 laufende Entgeltgenehmigung« zutreffen, teilt man bei der Netzagentur, wie ein Sprecher der Behörde am Montag gegenüber jW mitteilte. Man habe die Post bereits »vorsorglich zur Vorlage von Kostenunterlagen entsprechend der vom Bundesverwaltungsgericht aufgezeigten Maßstäbe aufgefordert«. Ob es nun tatsächlich zu einer Preissenkung kommt, ist allerdings ungewiss. So will sich die Behörde mit dem Antrag des BIEK auseinandersetzen, verweist aber auch auf eine noch ausstehende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln in dieser Angelegenheit.