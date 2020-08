Der Asphalt glitzert

Phil Sharp/Mute/Rough Trade/dpa Neonlichtgestalten: Vince Clarke (Mitte) und Andy Bell von Erasure

Was für ein passender Titel für das neue Album von Era­sure. Und eigentlich für jedes vorherige Album von Erasure auch. »Neon« ist die Essenz von Erasure, das künstliche Licht, Jahrmarkt, Rotlicht. Bei all diesen Begriffen klingt eine leichte Nostalgie mit, aufgesetzter Glamour, das Unseriöse, die Halbwelt. Aber vor allem der Akt des »Aufsetzens« des Glamours. Des Anlegens einer Rüstung aus Freude und Hedonismus, die vor den Verletzungen und Demütigungen des Alltags schützt. Man spürt immer beide Seiten: die Party und die Paralyse angesichts der Verhältnisse.

Keyboarder und Songschreiber Vince Clarke erzählte im Vorfeld von seiner wiedergefundenen Liebe zu den alten »warmen« Synthesizern aus der Zeit, als er seine Karriere mit Depeche Mode in den frühen 1980ern begann. Aber das ist wahrlich kein Alleinstellungsmerkmal, sondern das übliche techno-nostalgische Gewäsch, das seit Jahren jeder Elektronikmusiker von sich gibt. Und es ist auch völlig unnötig, Erasure hatten immer diese Wärme im Sound, und wenn sich etwas geändert hat, dann ist eine Art Härte dazugekommen. Keine gefühllose Abgewichstheit, sondern das Einfordern des Rechtes, seinen eigenen Lebensentwurf zu leben. Die Band selbst beschreibt das Album als »uplifting and optimistic«, aufmunternd und optimistisch. Selbstverständlich sind diese Eigenschaften vorhanden, aber das sind sie bei Era­sure eigentlich immer, sie sind das, was Erasure ausmacht. Beim letzten, ungewohnt melancholischen Album »World Be Gone« (und dessen Klassikversion »World Beyond«) vielleicht etwas weniger als gewohnt, aber so gesehen ist »The Neon« eher eine Rückkehr zur Erasure-Normalität.

Und die Erasure-Normalität ist ein Popmodell aus längst vergangener Zeit. Aus einer Zeit, in der Pop noch eine wesentlich stärkere Bedeutung für die Identitätsfindung junger Menschen hatte, als man sich noch wesentlich stärker über die Zugehörigkeit zu einer pop- und subkulturellen Gruppe definierte. Die Vertriebswege und sozialen Umstände, die diese Wichtigkeit ermöglichten, existieren längst nicht mehr – das ist die Kehrseite der Allgegenwart und Immerverfügbarkeit von Popmusik. Der für eine starke Identifikation notwendige Ereignischarakter existiert so nicht mehr. Ebensowenig die Geheimwissenschaft des »coolen Wissens«. Es handelt sich bei »The Neon« also um die Simulation eines alten Popbegriffs. Sozusagen eine Virtual-Reality-Erfahrung der frühen 1980er inklusive Eskapismus und Hedonismus.

Der Opener »Hey Now (Think I Got a Feeling)« demonstriert die neue realistische Note recht gut. Es ist nicht mehr »nur« der Glitzer, es ist auch der nasse, kalte Asphalt, der die Neonschilder reflektiert. Es wird das Spannungsverhältnis zwischen Innen und Außen, zwischen der Welt, die man sich zu bauen versucht, und der Welt, der man diese abzutrotzen versucht, deutlicher als je zuvor. Am wenigsten funktioniert das Album bei den Tracks, die zu ostentativ optimistisch und fröhlich sind, wie »Fallen Angel«, das ist dann nicht mehr als Malen nach Zahlen, die leere Hülle eines Gefühls, die mechanische Routine. Aber diese Tracks sind Ausnahmen, »The Neon« klingt außergewöhnlich frisch für das 18. Album einer Band im 35. Jahr ihrer Karriere. Das Projekt Erasure ist immer noch sehr lebendig; Vince Clarke und Sänger Andy Bell spulen bei den allermeisten Tracks nicht nur die Erfolgsformel herunter: »The Neon« wirkt – von den zwei oder drei Ausnahmen abgesehen, geradezu so, als hätten sie immer noch Spaß an der Sache.