Auf der Suche nach dem inneren VW-Bus

imago images/A. Friedrichs Es kann auch von Vorteil sein, nicht mit der Zeit zu gehen: Susanne Fischer mag es klassisch – wie im »VW-Bus« durch Norddeutschland

Es hat sein Gutes, abseits zu stehen. Statt nach Berlin zu ziehen, auf dem Land zu leben, in der platten niedersächsischen Provinz zum Beispiel. Es kann auch von Vorteil sein, nicht mit der Zeit zu gehen. Statt zu chatten, zu twittern und zu whatsappen, zu wischen und zu klicken und täglich drei Stunden online zu sein, Bücher zu lesen zum Beispiel. Und: zu schreiben!

»Warum bin ich so uncool und kaufe Bücher, obwohl sie weder blinken noch piepen?« fragt Susanne Fischer, die es nicht zum Smartphone oder an den PC, sondern ans »rettende Ufer« ihrer »überquellenden Regale« treibt. »Dort ist es ruhig und schön, dort öffnen sich Türen in andere Zeiten und andere Länder, die man in aller Ruhe durchschreiben kann.« Durchschreiben? Natürlich steht »durchschreiten« da.

Aber schreiben ist schon auch richtig. Fischer, im Brotberuf kaum zufällig bei der Arno-Schmidt-Stiftung tätig und mit dem Lebenswerk eines Nonkonformisten befasst, schreibt seit Mitte der 90er Jahre für die Taz, führt seit 20 Jahren eine monatliche Kolumne auf deren satirischer »Wahrheit«-Seite und hat, angefangen mit »Kauft keine Frauen aus Bodenhaltung« und »Versuch über die Sahnetorte«, selbst mitgeholfen, Bücherregale überquellen zu lassen.

Überquellen ist hier, wie oben, so positiv zu verstehen, wie es dem Werk einer Autorin gebührt, die als würdige Nachfolgerin großer Feuilletonisten wie Alfred Polgar gelten darf. Ganz fehl am Platz ist deshalb, was der Haffmans-Verlag im Zweitausendeins-Prospekt behauptet, dass nämlich Fischer in ihrem neuen Buch »schwadroniert« – davon ist ihre lakonische, ironische, selbstironische und spöttische Schreibe weit entfernt. Sie versteht es, weise Selbsterkenntnis lustig ins Allgemeingültige zu erheben: »Wie alle anderen Leute will ich Anfang des Jahres ein guter Mensch sein, später ist es dann egal«; und überhaupt die Dinge humoristisch zu nehmen: »Wer unvorsichtig einen Möbelladen betritt, muss damit rechnen, mit einem fremden Geschmack wieder herauszukommen.«

Ob Fischer nun der »Hilfe zur Leberwurst« bedarf oder über die »Paybackhölle« klagt, den »inneren VW-Bus« sucht oder die von Stefanie Kloß und Silbermond erzeugten Geräusche als »klangteppichunterlegte Schleimbeutelentzündung« einordnet: Scheinbar plaudert sie, aber tatsächlich nimmt sie es genau. Der Verlag leider nicht, weshalb einige Druckfehler stehen geblieben sind, und nicht alle sind so albern wie in der Glosse über »Halsfalten und Chinesen« der »Chrirurg«. Gemeint ist der Schönheitsschnippler Werner Mang. Fischer hat solche Hilfestellung nicht nötig, sie hat selbst Witz genug, auch im Fall Mang, der eine Yacht namens »Facelift« hat, was Fischer zur Frage provoziert: »Sein Hund hört vielleicht auf den Namen ›Schlupflidbehebung‹?«

Mang, der vor allem Kundschaft aus China verarztet, ist ein Beispiel dafür, dass der Horizont auf dem flachen Land nicht am Dorfgemeinschaftshaus endet. Fischers Blick reicht vom sie umgebenden Landleben über Niedersachsen und Deutschland bis Finnland und darüber hinaus. Politisch schlägt das Treiben der Großen sowieso bis unten durch und ist noch nach Jahrzehnten in der Kreisstadt nicht zu übersehen, »wo sich ekliger brauner Matsch organischen Ursprungs besonders lange hält«, weshalb eine Straße in Celle noch immer nach Erwin Rommel heißt, der ein »bekennender Antisemit und Anstifter von Pogromen« war. Nichtsdestoweniger schiebt ein CDU-Politiker das Gutachten eines Historikers einfach beiseite und hält es für »›unwissenschaftlich‹, das Wirken der Generäle von heute aus zu beurteilen«. Fischer schlagfertig: »Von wann denn bitte sonst? 1933?«

Kurzum: Wer dieses Buch durchschreitet, findet sich auch ohne Smartphone im Jahr 2020 zurecht.