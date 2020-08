Belarus: Opposition ruft Militär zum Seitenwechsel auf

Ulf Mauder/dpa Verspricht Soldaten Immunität: Maria Kolesnikowa in Minsk (Dienstag)

Minsk. Die Demonstranten in Belarus haben das Militär und Einsatzkräfte zur Abkehr von Präsident Alexander Lukaschenko aufgerufen. Die Uniformierten sollten aufhören, »verbrecherische Befehle« auszuführen, sagte Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in einem am Donnerstag verbreiteten Video. Zugleich sicherte sie »Seitenwechslern« Immunität und materielle Sicherheit zu. Kolesnikowa ist Präsidiumsmitglied im oppositionellen Koordinierungsrat. (dpa/jW)