Scholz macht Außenpolitik

Michael Kappeler/dpa Pool Will bald ihren Platz einnehmen und übt schon mal: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel

Berlin. Finanzminister Olaf Scholz hat sich für einen Machtwechsel in Belarus ausgesprochen. »Der heutige Herrscher Lukaschenko hat alle Legitimation verloren und sollte abtreten«, sagte der SPD-Kanzlerkandidat, den seine eigene Partei nicht als Vorsitzenden haben wollte, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Die Demokratiebewegung wolle »mit Russland und der Europäischen Union gute und freundschaftliche Beziehungen haben«, sagte Scholz, den die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vergangene Woche an der Basis vorbei als Kanzlerkandidaten nominiert hatten. »Wir müssen den Prozess der Selbstbefreiung der Bürgerinnen und Bürger von Belarus tatkräftig unterstützen. Es geht nicht darum, neue Einflusssphären zu schaffen«, betonte Scholz. Die Grünen beantragten derweil eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages zu den Vorgängen in Minsk. (dpa/jW)