NATO-Generalsekretär versucht Machtwort

Thanassis Stavrakis/AP/dpa Griechische Kampfflugzeuge am 15. August. Athen weist die Versuche Ankaras, die territoriale Integrität des Landes in Frage zu stellen, konsequent zurück

Brüssel. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Mitglieder Türkei und Griechenland zu einer Beilegung ihres Streits um Erdgas im östlichen Mittelmeer aufgerufen. In einem Telefonat mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu habe Stoltenberg am Mittwoch seine Besorgnis über die jüngsten Spannungen zum Ausdruck gebracht, teilte die Zentrale des Nordatlantikpakts mit. Deeskalation und Dialog seien das beste für die Region.

Der Streit ist nach großen Erdgasfunden im östlichen Mittelmeer entbrannt. Ankara versucht seit dem, das Völkerrecht auf ganz eigene Weise zu interpretieren erkundet mit Spezialschiffen vor griechischen Inseln mögliche Lagerstätten. Dabei kümmert sich das Regime von Präsident Erdogan weder um allgemein anerkannte Hoheitsrechte für ausschliessliche Wirtschaftszonen, noch um Proteste der gern als Großmacht auftretenden EU. Statt dessen vertritt man den Standpunkt, dass die Gewässer, in denen probeweise nach Erdgas gebohrt wird, zum türkischen Festlandsockel gehören.

Im Zuge von Militärmanövern in dem Seegebiet war es in der vergangenen Woche sogar zu einer Kollision zwischen einem griechischen und einem türkischen Kriegsschiff gekommen. Auch beim virtuellen EU-Sondergipfel zur Lage in Belarus waren die Spannungen im östlichen Mittelmeer am Mittwoch Thema. EU-Ratspräsident Charles Michel teilte im Anschluss mit, dass Brüssel zunehmend besorgt wegen der Spannungen sei und eine Deeskalation für dringend notwendig erachte. Im Gegensatz zu Stoltenberg stellte er sich allerdings klar an die Seite Griechenlands und verwies darauf, dass die EU die Bohrungen als illegal erachte. (dpa/jW)