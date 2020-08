Meuterei in Mali

REUTERS/Rey Byhre »Nieder mit Frankreich und seinem Statthalter«: Ein Demonstrant in Bamako freut sich über die Meuterei

Bamako. Im westafrikanischen Mali haben Mitglieder der Sicherheitskräfte gemeutert. In der Garnisonsstadt Kati, die rund 15 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt liegt, sei es am Dienstag »zu einer Meuterei von Bewaffneten und Schusswechseln« gekommen, hieß es in einer Sicherheitswarnung des Auswärtigen Amtes in Berlin. Zudem habe es Spannungen in Bamako gegeben. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS verurteilte die Meuterei am Abend und rief zur Wiederherstellung der »öffentlichen Ordnung« auf. Die Militärs sollten unverzüglich in ihre Kasernen zurückkehren. Der Staatenverbund verurteile jeden nicht der Verfassung des Landes entsprechenden Regierungswechsel »aufs Schärfste«. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich schloss sich den Aussagen von ECOWAS an und verurteilte die Ereignisse ebenfalls »aufs Schärfste«, wie es in einer Mitteilung des Außenministeriums hieß. Frankreich bekräftige seine uneingeschränkte Verbundenheit mit der malischen Souveränität und Demokratie, so das Ministerium. Frankreich ist in Westafrika mit Soldaten im Einsatz gegen Islamistenmilizen vertreten, Mali ist ein Schwerpunkt. In dem Land sind auch Bundeswehrsoldaten als Teil der UN-Mission Minusma sowie der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali im Einsatz. Jüngst stimmte der Bundestag mit großer Mehrheit für eine Ausweitung der Beteiligung deutscher Soldaten an der EUTM-Mission.

Mali steckt seit Monaten in einer Krise. Die Opposition im Lande fordert den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta. Seine Popularität war angesichts von Vorwürfen rund um Korruption und Wahlmanipulationen stark gesunken. Zudem wird er dafür kritisiert, die Gefahr durch den islamistischen Terror nicht in den Griff zu bekommen. Jüngst ist es immer wieder zu großen Protesten in dem Land gekommen. Westafrikanische Staatschefs hatten daraufhin versucht, zwischen Keïta und dem Anführer der Protestbewegung, Imam Mahmoud Dicko, zu vermitteln. (dpa/jW)