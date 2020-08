28 Menschen in Flüchtlingsunterkunft in Hessen mit Corona infiziert

Marcel Kusch/dpa Risiko der Enge: Eine wegen eines Coronaausbruchs abgesperrte Flüchtlingsunterkunft in NRW im Mai

Gießen/Neustadt. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete im mittelhessischen Neustadt sind 24 Mitarbeiter sowie vier Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Beschäftigten befinden sich in häuslicher Quarantäne, die Bewohner und ihre Kontaktpersonen wurden in einem gesonderten Gebäudebereich isoliert, wie das zuständige Regierungspräsidium Gießen am Montag mitteilte. Von den infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien 22 bei einem privaten Sicherheitsdienst tätig, zwei weitere bei einem medizinischen Dienstleister. Der Behörde zufolge wurden alle Beschäftigten und Bewohner auf das Virus getestet, nachdem erste Fälle bekannt geworden waren. Die vier infizierten Bewohner zeigten demnach nur leichte oder keine Symptome. Bei ihren ermittelten Kontakten sei der Corona-Test negativ ausgefallen. (dpa/jW)