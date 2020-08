Lichtblicke im Park

Oliver Rast »Brutal nach oben«: Die Flamingos in Aktion (22.8.2020)

Ein paar Schalter umlegen, schon war es passiert: Exakt um 19.47 Uhr gingen am Samstag abend die Lampen an. Flutlichtspiel. Eine Premiere im ostdeutschen Bundesligabaseball. Dutzende Scheinwerfer an acht Masten leuchten das Spielfeld der Berlin Flamingos aus. Schöne Hintergrundkulisse: Silhouetten von Wohnblocks der Trabantenstadt Märkisches Viertel im Stadtbezirk Reinickendorf.

Monate zuvor hatte es mit dem Kunstlicht vor allem eines gegeben: Probleme. Mit der Installation, dem ramponierten Rasen, der Bauabnahme. »Ja, das war eine krasse Phase«, räumte Flamingos-Pressesprecher Markus B. Jaeger im jW-Gespräch ein. Bei der Premiere des Bundesligaaufsteigers gegen die Untouchables Paderborn lief alles glatt. Paderborn, nicht irgendwer, kein Punktelieferant, ein sechsmaliger Deutscher Meister.

Vieles ist anders als sonst, coronabedingt. »Es wird eine kurze und knackige Saison«, versprach der Deutsche Baseball- und Softballverband (DBV) am 7. August vor dem Ligastart. Die jeweils acht Teams der Nord- und Südstaffel der Bundesliga spielen eine einfache Hinrunde aus. Sieben Partien, jeder gegen jeden. Die beiden Erstplazierten qualifizieren sich für die Halbfinals, Vorschlussrunde und Endspiel werden im Modus Best-of-three absolviert. Meister und Vize wird es geben, Ab- und Aufsteiger hingegen nicht.

»Wir hatten zum Saisonauftakt große Anlaufschwierigkeiten«, sagte Flamingos-Kapitän Tim Wägner gegenüber jW, während er sich die Schweißtropfen von den Augenbrauen wischt. Headcoach Don Freeman und zwei US-Topspieler blieben wegen der Pandemie in den USA, viele Akteure seien kaum volljährig, so Wägner. Mit Folgen: Nach den ersten beiden Doubleheadern gegen die Bonn Capitals und die Dohren Wild Farmers waren die Nordberliner sieglos Tabellenschlusslicht. Höchststrafe gleich im ersten Game – 0:15. Nach dem vierten Inning bereits das vorzeitige Ende aufgrund der Bonner Dominanz. Mercy-Rule, übersetzt: Gnadenregel, nennt sich das im Baseball. Auch die anderen Spiele gingen zumeist nicht über die volle Distanz.

Viel trainiert, physisch und mental, hätten die Flamingos in der vergangenen Woche, sagte der Kapitän. Beim Homeopener mit Flutlicht wollten sie nicht sang- und klanglos untergehen. Das gelang. Nach fünf Innings führten die »Birds« durch drei Runs. »Man hat mal wieder gesehen, dass eine 3:0-Führung im Baseball nichts bedeutet«, sagte Wägner. Er sollte recht behalten. Im siebten Inning drehten die Paderborner auf, lagen zwischenzeitlich mit 9:3 in Front. Maurice Bendrien, der 21jährige Catcher der »Unberührbaren«, heizte seine Jungs auf dem Platz weiter an, brachte es auf den Punkt: »Gutes Inning, Männer!« Dennoch: Die Flamingos wehrten sich, kamen im achten Inning bis auf einen Punkt (8:9) heran. Aber es reichte nicht. Im letzten, neunten Inning machten die Gäste alles klar, siegten knapp mit 12:9. »Egal, wann und wo: Ich geh’ ins Spiel, um zu siegen, so einfach ist das«, sagte Bendrien gegenüber jW keck und klopfte sich dabei den Dreck vom Jersey. Sein Coach Jendrick Speer stellte nach Spielende gegenüber dieser Zeitung nüchtern fest: »Mein Team hat nicht auf dem sonst üblichen Level gespielt.«

Und die Gastgeber? Für die soll die aktuelle Spielzeit eine Art Zwischenetappe sein: »Wir wollen soviel Erfahrung wie möglich sammeln, in der nächsten Saison durchstarten«, betonte Pressesprecher Jaeger. Das sieht der Leader auf dem Infield auch so – Wägner: »Unsere Entwicklung zeigt jetzt schon brutal nach oben.« Und sein Nahziel für die anstehenden Partien? »Ein paar Siege einfahren.«

Lang ging’s, bis kurz vor Mitternacht. Nach dem Fight saßen die Kontrahenten zusammen, aßen, tranken, schwatzten – schiedlich-friedliche Abschlussszenen unter den Lichtkegeln der neuen Strahler im Flamingo-Park.