Der legendäre US-amerikanische Heavy-Metal-Schlagzeuger Frankie Banali ist tot. Er starb am Donnerstag in Los Angeles im Alter von 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie der Rolling Stone unter Berufung auf den Agenten des Drummers berichtete. Banali wurde 1951 im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Ab 1982 war er Mitglied der Band Quiet Riot und wurde vor allem durch sein schwungvolles Spiel in den Hits »Cum On Feel the Noize« und »Metal Health« bekannt. (dpa/jW)