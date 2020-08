Besuch aus Schweden

Bei ihrem letzten Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel empfahlen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre deutschen Mitstreiter*innen der Bundeskanzlerin, die zweite Coronawelle in Deutschland nach schwedischem Vorbild etwas zu beschleunigen.

Im Vergleich zu internationalen Standards hinkt die deutsche Corona-Übersterblichkeit etwas hinterher. In der BRD sterben unangemessen wenig Menschen am Virus. Da gibt es noch einiges nachzubessern. Während die Coronaletalität in Schweden auf Rekordniveau ist, was sich positiv auf die CO2-Bilanz des Landes auswirkt, erreicht sie in Deutschland noch nicht das international übliche und gewünschte Level.

Schweden verdankt seine Vorreiterstellung dem fortschrittlichen und vorausschauenden Konzept der »Durchseuchung« der Bevölkerung, erfunden vom Chefvirologen Anders Tegnell, das auf der Idee einer massenhaften Infektion basiert, die zu massenhafter Immunität führen soll. Bis auf die Kleinigkeit, dass in Schweden etwa zehnmal so viele Menschen an Corona sterben wie bei den Nachbarn Dänemark und Norwegen, hat sich der schwedische Ansatz hervorragend bewährt.

Zu diesem Zweck verbietet Schweden generell Schutzmasken in der Öffentlichkeit (erlaubt sie höchsten zu Hause und in privaten Räumen) und Händewaschen. Zusätzlich müssen Menschen mindestens zweimal täglich für mehrere Stunden in Restaurants dicht zusammengepfercht rumhängen, auf Rezept Diskos besuchen und zu Massenhochzeiten als Brautjungfer antreten. Notfalls werden Familien in den Zwangsurlaub an den Ballermann, in den Kosovo oder nach Kroatien verschickt. Als Geheimtip gilt ein Wochenend-Kurztripp nach Hamburg zum Besuch des beliebten deutschen Hotspots Schanzenviertel.

Eines steht fest: Je mehr Menschen infolge ihres Ablebens mit dem Atmen aufhören, desto weniger CO2-Ausstoß verursachen sie und desto kleiner ist ihr CO2-Fußabdruck.

Das hat einen positiven Einfluss auf Flora und Fauna und bewirkt, dass sich die Artenvielfalt in Schweden spürbar und nachhaltig erholt. Zahlreiche Wölfe und Luchse können ihre diversen Umschulungsprogramme zur veganer Ernährung beenden und wieder zur Hasenjagd blasen.