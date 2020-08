Städtischen Raum zurückerobern

Am Sonnabend haben Aktivisten von »Leipzig besetzen« das Haus in der Ludwigstraße 71 besetzt. Dazu teilten sie mit:

»Ziel dieser Besetzung ist die Rückeroberung des öffentlichen Raums und die Schaffung freier, nichtkommerzieller Räume sowie das Aufzeigen von massivem Leerstand in unserer Stadt. Die Mieten steigen, der Wohnraum wird knapper, die Kommerzialisierung des städtischen Raums schreitet weiter voran. Verdrängungs- und Gentrifizierungseffekte, wie sie sich in anderen Stadtteilen Leipzigs, wie der Südvorstadt, Plagwitz und Connewitz gezeigt haben, sind auch im Leipziger Osten schon längst traurige Realität«, erklärt Sasha von der Gruppe »Leipzig besetzen«.

Städtischer Raum ist heute vor allem Objekt von Spekulationen und Gewinnmaximierung. Die Vielzahl der seit Jahren ungenutzten, leerstehenden oder gerade unter Luxussanierung stehenden Gebäude beweisen das. Dieser Sachverhalt ist fester Bestandteil der neoliberalen Städtepolitik, die den Interessen von Unternehmern wie der CG Gruppe, Vonovia oder Pears Global mehr Bedeutung zumisst als den Bedürfnissen der Menschen, die tatsächlich in der Stadt leben.

Kaya von »Leipzig besetzen« ergänzt dazu: »Auch die Räumung der Kneipe »Syndikat« am 7.8.2020 in Berlin-Neukölln hat gezeigt, dass die wirtschaftlichen Interessen von Briefkastenfirmen mehr Beachtung finden als die solidarischen Strukturen in der Nachbarschaft. Senat und Polizei haben sich dabei wieder einmal zu Komplizen aggressiv auftretender Investoren gemacht.« Die Stadt Leipzig hat nun die Möglichkeit, es anders zu machen und sich offen für selbstverwaltete und solidarisch ausgerichtete Stadtpolitik zu zeigen. Wir von »#leipzigbesetzen« sind jederzeit bereit, mit der Stadt und Vermietern in Verhandlungen zu treten und hoffen auf einen Umgang auf Augenhöhe ohne Gewaltausbrüche. Als Grundlage legen wir der Stadt bereits ein Nutzungskonzept vor, welches unter anderem die Errichtung eines Veranstaltungsraumes, eines Cafés, Wohnraums sowie eines nachbarschaftlichen Gemeinschaftsgartens, welcher auch von Kitas und Schulen als Schulgarten genutzt werden kann, vorsieht. (…)

Am Freitag abend erklärte Heike Hänsel, stellvertretende Linke-Fraktionsvorsitzende, die sich zur Zeit auf Lesbos aufhält, zur Situation in den griechischen Flüchtlingslagern:

Die Flüchtlingspolitik der EU mit ihrem Hotspotsystem ist gescheitert, und das Agieren einzelner Mitgliedstaaten mit Pushback-Aktionen auf See verstößt gegen internationales Recht. Deshalb müssen die EU-Hotspots, allen voran Moria, endlich geschlossen und die Flüchtlinge innerhalb der EU-Staaten verteilt werden. Die Lebensbedingungen der zur Zeit rund 12.000 Flüchtlinge in Moria sind nach wie vor untragbar. Ärzte ohne Grenzen warnt seit Wochen vor einem möglichen Ausbruch von Covid-19 aufgrund der unhygienischen Bedingungen. Die Flüchtlinge in Moria befinden sich zudem seit fünf Monaten in völligem Lockdown, und nur wenige können die Lager verlassen. Dies verschlechtert die Lebensbedingungen für Familien und Kinder zusätzlich. Gewaltausbrüche und psychische Erkrankungen nehmen zu, auch unter den rund 5.000 Kindern im Lager Moria. (…)