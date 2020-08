Auf tönernen Füßen

imago images/photothek Seiner Sache sicher: Bundesaußenminister Maas nach dem Gespräch mit der Tripolis-Regierung (17.8.2020)

Eine Woche nach Heiko Maas’ überraschender Visite in Tripolis, bei der der SPD-Bundesaußenminister für eine rasche Beendigung der Ölexportblockade und eine demilitarisierte Zone um die umkämpfte Stadt Sirte warb, liest sich die Bilanz des Libyen-Besuches tatsächlich überwältigend. Zuerst signalisierten treu zu Warlord Khalifa Haftar stehende Truppen ihre Bereitschaft, die Blockade zu lockern und den Export von eingelagerten Beständen aufzunehmen. Am Freitag folgte dann der Paukenschlag, als erst die international anerkannte »Konsensregierung« (GNA) unter Präsident Fajes Al-Sarradsch eine Feuerpause im gesamten Land verkündete und wenig später der Sprecher des Repräsentantenhauses, das seinen Sitz im ostlibyschen Tobruk hat (HOR), Aguila Salih, für die Gegenseite nachzog.

Das HOR hat die von der UNO 2015 eingesetzte GNA nie anerkannt und lässt seitdem den 76jährigen General und ehemaligen CIA-Mitarbeiter Haftar einen bewaffneten Kampf um die Macht im Land führen, wobei der Militär aus seinen persönlichen Herrschaftsansprüchen kein Geheimnis macht. Unterstützt wird er vor allem von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten mit Drohnen. Zudem kämpfen Tausende Söldner der privaten russischen Sicherheitsfirma »Wagner« verdeckt auf seiten Haftars. Und auch Frankreich hat sich mehrfach bei Hilfsaktionen für den General erwischen lassen.

Die GNA wiederum fungiert seit Beginn dieses Jahres nicht mehr nur willfährig als Außenposten des EU-Grenzregimes, sondern auch als Alibi türkischer Ansprüche auf vermutete Gasvorkommen im Mittelmeer, was Ankara Tripolis mit einem militärischen Beistandsabkommen dankte. In dessen Zuge konnte die GNA binnen weniger Monate Haftars Belagerung der Hauptstadt beenden und die Frontlinie bis zur Stadt Sirte und Al-Dschufra verschieben. Zuletzt hatte Ägyptens Präsident Abdel Fatah Al-Sisi diesen Frontverlauf als »rote Linie« bezeichnet und offen mit einer militärischen Intervention im Nachbarland gedroht.

Am Freitag wies GNA-Präsident Al-Sarradsch seine Streitkräfte an, jegliche Kampfhandlung landesweit zu beenden und stellte die Einführung der geforderten demilitarisierten Zone um Sirte und den Luftwaffenstützpunkt Al-Dschufra in Aussicht. HOR-Sprecher Salih veröffentlichte zeitgleich ein inhaltlich identisches Statement, wobei er jedoch Al-Dschufra aussparte. Beide Seiten sprachen sich zudem für einen politischen Dialog aus, an dessen Beginn die Wiederaufnahme der Ölproduktion und -exporte unter gemeinsamer Aufsicht stehen soll. Al-Sarradsch stellte gar die Durchführung landesweiter Wahlen im März kommenden Jahres in Aussicht.

International wurde die Entwicklung in Libyen begrüßt. Maas sprach in einer Presseerklärung des Auswärtigen Amtes am Freitag von einer »bedeutende(n) Entwicklung hin zu einer politischen Lösung des festgefahrenen Libyenkonflikts«. Die Erklärungen böten »eine solide Grundlage für einen dauerhaften Waffenstillstand«, so Maas. Woher dieser Optimismus rührt, bleibt schleierhaft. Noch hat sich etwa General Haftar nicht zur Initiative seines Verbündeten Salih geäußert. Und auch im Lager der GNA-Milizen gibt es Stimmen, die Präsident Al-Sarradsch Schwäche vorwerfen. So berichtet das Haftar-treue Onlinemagazin addresslibya.co, dass die unter dem Kommando der GNA kämpfende Al-Samoud-Brigade einen Waffenstillstand ablehne und alle Kampfhandlungen um Sirte fortführen werde. Der Sprecher der GNA-Truppen, Mohammed Gununu, zweifelte auf Twitter an der Vertrauenswürdigkeit der Gegenseite und machte die vollständige Kontrolle der Armee über das libysche Territorium zur Grundvoraussetzung eines politischen Dialoges.

Die Milizen, auf die sich die GNA bislang stützt, sind die eigentlichen Machthaber in Tripolis, und die profitieren erheblich vom Kriegszustand. An ihrer Demobilisierung scheiterte noch jede Initiative zur Stabilisierung des von der NATO 2011 zerbombten Landes. Und so wird man den Eindruck nicht los, hinter dem »Zauberer Maas« verbirgt sich in Wahrheit ein billiger Taschenspielertrick, dessen Friedensinitiative enden wird wie die letzte – im Chaos.