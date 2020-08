Razzien ausgeweitet

Axel Heimken/dpa Feine Adresse, gute Kontakte: Tagebuch des Chefs der Hamburger Privatbank M. M. Warburg brachte im »Cum-Ex«-Skandal früheren Ersten Bürgermeister Olaf Scholz in die Bredouille

Angeblich wurde der große Steuerraub mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften 2012 unmöglich gemacht. Doch die politisch Verantwortlichen ließen den Bankstern Schlupflöcher. So tauchten vergangene Woche bei einer Durchsuchung der renommierten Frankfurter Privatbank Hauck & Aufhäuser Unterlagen auf, aus denen hervorgeht, dass sich die Steuerdiebe mit einem »Cum-Ex«-Nachfolgemodell mindestens bis 2016 in der Staatskasse bedient hatten.

Am Dienstag vergangener Woche hatten sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung Zutritt zu den Geschäftsräumen der Bank in Frankfurt am Main und München verschafft. Am Mittwoch kamen sie wieder, am Donnerstag ebenfalls. Die Durchsuchungen verliefen sehr ergiebig, wie das Handelsblatt mit Verweis auch das »Umfeld der Bank« am Donnerstag berichtete. Laut dem Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln, Ulrich Bremer, geht es bei den Ermittlungen um »Tatzeiträume bis 2016«. Damit bekommt der Skandal noch eine neue Dimension. Es war eben nicht 2012 Schluss, wie Vertreter des Finanzministeriums regelmäßig Glauben machen wollten.

Strenggenommen handelte es sich bei den Deals der Depotbank laut Bremer nicht um »Cum-Ex«-, sondern um »Cum-Ex-ähnliche Geschäfte«: Mit sogenannten Reserve Market Claims, beziehungsweise »Shared Accounts«, wurden die Steuern gar nicht erst gezahlt, sondern nur die Erstattungen geltend gemacht. Bei den ursprünglichen »Cum-Ex«-Aktientricks wurde die Steuer hingegen einmal bezahlt und zweimal zurückgefordert. Viel Modifikationsarbeit mussten die Beteiligten also nicht leisten, um die Hürden zu nehmen, die die Bundesregierung 2012 aufgestellt hatte. So erreicht der Skandal ein weiteres Mal die Politik, nachdem bereits die Aufsichtsbehörden arg in Bedrängnis geraten waren und die politische Rückendeckung für beteiligte Hamburger Banken unter dem damaligen Ersten Bürgermeister und heutigen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ans Licht gekommen war.

Eng dürfte es für die Verantwortlichen bei Hauck & Aufhäuser auch deshalb werden, weil sie offenbar nachweislich umfassend informiert waren. In früheren Fällen redeten sich die Beschuldigten gerne damit raus, nur einen kleinen Teil der Informationen gekannt und die Gesamtdimension des Verbrechens nicht durchschaut zu haben. Das wird diesmal nicht funktionieren: »Im Topmanagement fing alles an«, berichtete ein Insider laut Handelsblatt. Dort wurden die Geschäftsmodelle entworfen und nach Edelsteinen wie Smaragd und Amethyst benannt, dort wurden die benötigten steuerbefreiten Finanzfirmen konstruiert und die Netzwerke aufgebaut. Für Ermittler gilt: Je mehr ein Beschuldigter weiß, desto größer ist seine Verantwortung.

Derweil sieht es so aus, als blieben die Frankfurter Bankchefs nicht die einzigen Kriminellen, die sich für »Cum-Ex-ähnliche« Verbrechen nach 2012 vor Gericht verantworten werden müssen. Denn ein weiteres Mal führt eine Spur die Ermittler nach Hamburg – zur erst 1995, also kurz vor Beginn der »Cum-Ex«-Betrügereien, gegründeten Varengold-Bank. Im bislang einzigen abgeschlossenen »Cum-Ex«-Verfahren hatten Kronzeugen Anfang des Jahres vor dem Landgericht Bonn ausgesagt, die beiden nun durchsuchten Banken hätten gemeinsame Sache gemacht, um sich Steuergeld anzueignen. Hauck & Aufhäuser soll für Investmentfonds tätig gewesen sein, die bei Varengold eigens zum Zweck der illegalen Bereicherung eingerichtet worden waren.

Die Liste der beteiligten Banken wird also immer länger. Da überrascht es nicht, dass auch der Bundesverband deutscher Banken (BdB) als solcher in den Skandal verstrickt ist. Dessen Räumlichkeiten wurden Anfang des Monats durchsucht. Es steht der Verdacht im Raum, dass ranghohe Bankster über den Verband auf illegale Weise Einfluss auf Gesetzestexte und Schreiben des Bundesfinanzministeriums genommen haben. Der Verband selbst bestätigte, »dass die Staatsanwaltschaft Köln im Zusammenhang mit Cum-Ex-Verfahren in unseren Büros in Berlin und Frankfurt ermittelt«, betonte aber, die Untersuchungen richteten sich nicht gegen den Verband selbst. Man kooperiere vollumfassend mit den Behörden.

Hingegen sieht Konrad Duffy, Referent für Finanzkriminalität bei der Bürgerbewegung Finanzwende, durchaus eine direkte Verantwortung des Verbandes. Insbesondere als es darum ging, die neuen Regulierungen unwirksam zu machen. Der BdB »informierte das Finanzministerium viel zu spät über Cum-Ex und reichte dann einen Formulierungsvorschlag ein, der fast Wort für Wort vom Ministerium 2007 in einem Gesetz übernommen wurde«, erläuterte Duffy. Letztlich sei deswegen »Cum-Ex« mit der Gesetzesänderung nicht beendet worden, sondern habe drastisch zugenommen.

Im ersten Verfahren kamen zwei britische Investmentbanker Anfang des Jahres noch mit Bewährungsstrafen davon. Die Milde wurde mit der außergewöhnlichen Kooperationsbereitschaft der Beschuldigten begründet, deren Aussagen zahlreiche weitere Verfahren überhaupt erst ermöglicht hätten. Die juristische Aufarbeitung wird noch lange dauern: Hunderte Beschuldigte warten derzeit auf ihren Prozess, und der Skandal zieht immer größere Kreise.