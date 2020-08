Schlag ins Abseits

Kay Nietfeld/dpa Das sah das Gericht anders: Kalbitz-Unterstützer am Freitag vor dem Berliner Landgericht

Von diesem Schlag könnte sich Andreas Kalbitz nicht mehr erholen. Zwar traf er nicht ihn, sondern wurde von Kalbitz seinem Stellvertreter im Fraktionsvorsitz, Dennis Hohloch, verpasst. Dessen Milzriss, Aufenthalt auf der Intensivstation und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung könnten aber das endgültige Aus für die Parteikarriere von Kalbitz in der AfD bedeuten – ganz unabhängig vom rechtlichen Ausgang des gegen ihn laufenden Parteiausschlussverfahrens. Die von Kalbitz angestrebte Eilentscheidung gegen seinen Rauswurf wurde am Freitag vom Landgericht Berlin verworfen (siehe jW vom Wochenende).

Die Absurdität der Vorstellung, der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus könnte seinen Stellvertreter krankenhausreif prügeln, macht schlagartig deutlich, dass wir es bei der AfD in einigen Landesverbänden mit einer in weiten Teilen nazifizierten Partei zu tun haben, in der nicht nur verbal Nazijargon gepflegt wird, sondern auch physisch Nazimethoden an der Tagesordnung sind. Offenbar wollen einige in der Brandenburger AfD jetzt die Notbremse ziehen und rücken von ihrer Vasallentreue zu Kalbitz ab. Ein Facebook-Beitrag des ehemaligen Kalbitz-Mitarbeiters Kai Laubach verdeutlicht, dass Kalbitz schon des öfteren physische Gewalt gegen Kollegen und Mitarbeiter anwandte und sich ganz offensichtlich nicht im Griff hat. Laut Laubach hat Kalbitz sein Opfer nach der Attacke als »zerbrechliches Weichei« verhöhnt, seine Verantwortung geleugnet und Parteikollegen mit erfundenen Geschichten des angeblichen Hergangs in die Öffentlichkeit geschickt. »Du bist Parteikrebs (…) Bitte geh!« endet der Eintrag.

Das absehbare Ende von Kalbitz in der AfD – den Fraktionsvorsitz in Brandenburg musste er jetzt endgültig abgeben – hat Auswirkungen auf die ganze Partei und könnte die turbulente Entwicklung der letzten Monate bis ins Wahljahr 2021 hinein verlängern. Entgegen vieler Erwartungen scheint sich Jörg Meuthen mit seinem Säuberungskurs gegen die zu erkennbaren Neonazis in der Partei zunächst durchzusetzen. Die Bestätigung des Rauswurfs von Kalbitz durch das Schiedsgericht der AfD Ende Juli und jetzt die Niederlage vor dem Landgericht Berlin sind weitere Siege des Meuthen-Lagers. Und je mehr sich dessen Weg in der Causa Kalbitz als erfolgreich erweist, umso mehr trauen sich die verbliebenen bürgerlichen Konservativen in der Partei in die Offensive.

Das bekam auch der Ehrenvorsitzende Gauland zu spüren, der die Entscheidung des Schiedsgerichts öffentlich kritisierte und den Richtern ihre Unparteilichkeit absprach. Deutlich wie nie zuvor hagelte es daraufhin Kritik an Gauland und zwar von den Landesvorsitzenden der mitgliederstarken Verbände in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern, Rüdiger Lucassen, Dana Guth und Corinna Miazga. Gauland lege mit der Kritik »die Axt an die Grundfesten der AfD« (Lucassen), seine Äußerungen seien ein Affront (Miazga) und er müsse sich mindestens entschuldigen (Guth).

Somit ist also über die Causa Kalbitz die letzte strömungsübergreifende Integrationsfigur der AfD demontiert worden, bzw. Gauland hat sich selbst in der Auseinandersetzung klar an die Seite der völkischen Rechten in der Partei gestellt. In einem längeren Interview mit Springers Welt am Sonntag vom 2. August macht er einen ausgebrannten und resignierten Eindruck. An Kalbitz und Höcke will er nichts Rechtsextremes erkennen können, seine eigene Rolle als Vermittler sieht er als erledigt an: »Ich kann die Partei nicht zusammenhalten, wenn sie sich auf diese Weise auseinanderdividiert.« Seine zentrale Stellung in der Partei sei in einem Jahr beendet, und bei der Frage, ob er der neuen Fraktion angehören wolle, sei er »sehr skeptisch«. »Ich fürchte, die Partei geht schwierigen Zeiten entgegen, und ich sehe im Moment kaum Möglichkeiten, sie davor zu bewahren.«

Schwierigen Zeiten scheint auch der erfolgsverwöhnte völkische Flügel der Partei entgegenzugehen. Dieser ist ohne jeden Zweifel aktuell stark geschwächt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen organisatorischen Strippenzieher verloren und könnte bald als Papiertiger in der Partei erscheinen, der gerne laut brüllt, sich aber an Meuthen – anders als bei Lucke und Petry – die Zähne auszubeißen scheint. Insofern stellt sich die Frage, wie die völkische Rechte auf die Entwicklung und den voraussichtlichen Abgang Kalbitz’ reagieren wird? Am vergangenen Donnerstag wurde auch noch der Parteiausschluss des Bundestagsabgeordneten und »Flügel«-Mannes Frank Pasemann aus Sachsen-Anhalt vermeldet, den Kalbitz in der Prügelaffäre noch für sich eingespannt hatte. Antisemitische Äußerungen und fehlende Mandatsträgerabgaben wurden als Gründe genannt.

Lautes Schweigen ist gegenwärtig von rechts außen zu verzeichnen und im Gegensatz zu früher ist vom Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke bisher keinerlei Unterstützung für Kalbitz zu vernehmen. Ähnlich wie André Poggenburg in Sachsen-Anhalt könnte der mit der Gewaltattacke gegen einen Parteifreund den Bogen überspannt haben, so dass man im Höcke-Lager bereit ist, Kalbitz zu opfern, um den Gesamteinfluss auf die Partei nicht zu beschädigen.

Jedoch wird auch der Parteirechten nicht entgangen sein, dass Meuthen mit seinem konsequenten Vorgehen gegen Kalbitz die Bürgerlich-Konservativen der Partei ermutigt hat, sich deutlicher bemerkbar zu machen. Ob die völkische Rechte mit Blick auf das Wahljahr 2021 willens und in der Lage ist, eigene Machtansprüche soweit zurückzustellen, dass der von Gauland befürchtetet Selbstzerstörungsprozess ausbleibt, muss man abwarten.