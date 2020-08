Fossilien zu Straßen

Stefano Rellandini/Reuters Ein nahezu perfekt erhaltenes Fossil, gefunden von einem italienischen Schuhmacher in Mailand. Offen bleibt, ob es eines Tages den Weg in ein Museum finden wird

Italien gehört zu den Ländern mit einer großen Zahl an Millionen Jahre alten Fossilienfunden, von den Dinosauriern bis zu den Giganten der Meere. Dennoch erhält die Paläontologie nur wenig Aufmerksamkeit. Trotz eines guten Gesetzes zum Umgang mit dem Erbe aus der Urzeit – vielleicht sogar das beste der Welt – endet eine Vielzahl dieser Fossilien aufgrund von bürokratischen Hindernissen und nahezu nichtexistenten Investitionen in diesem Bereich im Asphalt von Straßen und in der Bausubstanz von Häusern.

Gleichzeitig gibt es viele italienische Paläontologen in internationalen Kommissionen, und Amateure stoßen häufig auf Funde von internationaler Bedeutung. In Italien selbst wissen jedoch nur die wenigsten, dass hier Überreste vieler Verwandter des Tyrannosaurus rex, urzeitlicher Wale und Delfine und vieles mehr gefunden wurden. Häufig sind die entsprechenden Institutionen eifrig, wenn es darum geht, die Funde in den Medien zu präsentieren, bringen ihnen jedoch keine echte Wertschätzung entgegen. Diese werden dann oft sogar in ihren Boxen gelassen und somit Tausenden potentiellen Besuchern vorenthalten. Von außen betrachtet, könnte man das als eine der vielen unverständlichen italienischen Eigenarten sehen – und vielleicht ist es das auch.

Ein perfektes Gesetz

Italien hat ein wunderbares Gesetz zu Fossilien, unglücklicherweise nur auf dem Papier. 1939 erlassen, setzt es paläontologische mit archäologischen Funden gleich und klassifiziert sie als Kulturgüter. Ein Fossil ist demnach genauso wichtig wie Funde aus der Zeit des Römischen Reiches. Ein Schutzgesetz, um das Paläontologen anderer Länder ihre italienischen Kollegen beneiden. Allerdings verursacht es paradoxerweise eine Reihe von Problemen. »Der Kodex des kulturellen Erbes«, erklärt Lorenzo Rook, Professor der Paläontologie an der Universität von Florenz, »unterscheidet keine Typen von Fossilien: Vom unsichtbaren Pollenkörnchen bis zum riesigen Dinosaurier, alle sind paläontologische Güter. Das gepaart mit einem übermäßigen Schutz kann dazu führen, dass es für Amateurpaläontologen, die diese finden, Strafen gibt. Paläontologen sind bei der Aufsicht über das kulturelle Erbe und dessen Beurteilung nicht vorgesehen. Und das erzeugt viele Probleme«.

Jemand, der einen Fund macht – »finden« hier als Fund machen spezifiziert, da dem Gesetz nach nur jemand, der dazu autorisiert wurde, suchen darf –, muss dies einer Behörde bzw. sogar dem jeweiligen Bürgermeister innerhalb von 24 Stunden mitteilen. Dieser Zeitraum ist nicht verhandelbar, und der Fund darf nicht berührt werden. »Fossilien sind Güter des italienischen Staates, auch wenn ich sie in meinem eigenen Haus finde«, erklärt Cesare Andrea Papazzoni, Professor der Paläontologie an der Universität von Modena. »Und nur der Staat kann entscheiden, was damit passiert. Das kann für Fossilienliebhaber ein Problem darstellen. Sie riskieren ein Verfahren, wenn sie die Entdeckung nicht in diesem Zeitraum melden. Manche haben Museen errichtet – mehr oder weniger öffentlich – und arbeiten ohne Entgelt dafür. Ein großartiger Job. Im Grunde genommen ist das auf dem Papier ein gutes Gesetz, aber es kollidiert mit Tausenden bürokratischen Hindernissen, die typisch italienische sind.«

Nach der Meldung liegt das weitere Vorgehen bei der Aufsichtsbehörde. Diese kann schnell arbeiten oder aber sehr langsam. Dieser Zeitrahmen, der sich unendlich lang hinziehen kann, verursacht Probleme zum Beispiel für Sandschürfer, die während ihrer Arbeit Funde machen. Die Mehrheit wird dies nicht melden, um zu verhindern, dass die weitere Arbeit dadurch auf unbestimmte Zeit blockiert wird, oder sie geben vor, nichts gesehen zu haben. »Tatsächlich realisieren die Arbeiter, die den Kalksteinmarmor aus den Appeninen hauen, der dann in unseren Häusern verbaut wird, nicht, dass diese Steine, die unsere Böden bilden, zu großen Teilen aus Fossilien bestehen«, ergänzt Rook. So enthält der Bahnhof von Santa Maria Novelia in Florenz im roten Marmor seines Atriums Teile von wertvollen Ammoniten, die Hunderte Millionen Jahre alt sind. Diese werden aber nicht als kulturelles Erbe angesehen, weil sie als Teil des Steins betrachtet werden.

Auf unbestimmte Zeit verwahrt

Es gibt viele Fossilien auf der italienischen Halbinsel, die darauf warten, entnommen und studiert zu werden. Der markanteste Fall ist der von Giuliana, einem Wal, der in Matera gefunden wurde – offiziell im Jahr 2006, auch wenn der Amateur Gianfranco Leonetti ihn offenbar bereits sechs Jahre früher entdeckte. Bürokratische Hindernisse folgten, und Giuliana ist noch immer in »Kisten« verwahrt. Fast 15 Jahre nach der Entdeckung des nahezu zwei Millionen Jahre alten und mit 26 Metern Länge größten fossilen Walfunds aller Zeiten wartet dieser noch immer darauf, gereinigt und in einem Museum geschützt zu werden. Und das trotz weltweiten Medienechos, zahlreicher Stellungnahmen oder politischen Schaulaufens damit.

Giovanni Bianucci Vor fast 15 Jahren ausgegraben, wartet der in der italienischen Stadt Martera größte jemals gefundene fossile Wal noch immer in Kisten verpackt darauf, angemessen konserviert zu werden

»Dabei könnte es uns wichtige Informationen liefern, sowohl über die Evolution des Riesenwuchses der urzeitlichen Wale und Delfine also auch über die Meeresökosysteme unserer Zeit«, so Giovanni Bianucci, Paläontologe an der Universität von Pisa, der die Ausgrabungen beaufsichtigte. »Es ist unvorstellbar, wenn man sich die Gelder ansieht, die für so einen wichtigen Fund bereitgestellt werden. Es ist eine Schande.«

Sind in einem Land mit solch einer Menge an Fossilien entsprechende Studiengänge in Gefahr? »In gewisser Weise schon«, so Bianucci. »Die Zahl der Dozenten an italienischen Universitäten ist in den vergangenen 15 Jahren um 20 Prozent gesunken, und die Gesamtzahl der Paläontologen, inklusive jener, die in der Bergbauindustrie arbeiten, erreicht nicht mehr als tausend. Der geowissenschaftliche Sektor ist der am meisten benachteiligte in Italien, und viele Studiengängen sind in Gefahr.« Daher müsste den Studierenden, die gut sind, gesagt werden, sich im Ausland umzuschauen – dort hätten sie normalerweise auch gute Chance, da die Vorbereitung, die sie erhalten haben, immer noch eine sehr gute ist.

»Vielleicht sind wir nicht gut genug darin, uns zu verkaufen, oder wir verstehen es nicht ausreichend, die Bedeutung dieser Informationen hervorzuheben. Paläontologie heißt nicht nur die Evolution von Wirbeltieren zu verstehen, sondern die Vergangenheit anhand der Fossilien zu studieren, wissenschaftliche Vergleiche anzustellen, um die Entwicklung unseres zukünftigen Klimas verstehen zu können. Paläontologie war hier nie ein sehr anerkanntes Fach. Das ist auch der Grund, warum Italien als einziges europäisches Land über kein staatliches Naturkundemuseum verfügt.«

Vernachlässigte Wissenschaft

Ein anderes Paradox bei Fossilien ist die Person des Restaurators. Gemäß dem »Kodex über das kulturelle Erbe« müssen dieser und seine Mitarbeiter einen Abschluss an einer hohen Ausbildungsschule für Restauration vorweisen können. So weit, so gut, allerdings befinden sich Fossilien, obwohl sie als kulturelle Güter deklariert sind, nicht in den Kategorien, die studiert werden können. »Sie existieren einfach nicht«, konstatiert Lucia Angiolini, Präsident der italienischen paläontologischen Gesellschaft. »Es gibt also in den höheren Bildungseinrichtungen nicht die Möglichkeit zu lernen, wie Fossilien gereinigt werden. Sollte also ein paläontologisches Museum einen technischen Restaurateur anstellen wollen, muss er notgedrungen jemanden anstellen, der dies in seiner Ausbildung nicht gelernt hat.«

Die paläontologische Gesellschaft versuche, dieses Problem zu lösen, so Angiolini. Noch unter seinem Vorgänger Rook sei 2017 das zuständige Ministerium darüber informiert worden. »Und es bewegt sich etwas. Wir hatten Konferenzen zu dem Thema und arbeiten daran, dass die Menschen verstehen, warum es ein so großes Problem ist. Wir fordern, dass auch paläontologische Experten in den Aufsichtsbehörden sitzen, denn bisher waren sie immer ausgeschlossen.«

Eine weitere, nicht nur die Paläontologie betreffende Schwierigkeit, ist die fehlende Finanzierung. »Das ist ein allgemeines Problem italienischer Universitäten. Bis 2009 wurden die Finanzmittel für Projekte jährlich vergeben. Dann wurden die Jahre 2010 und 2011 zusammengelegt, danach gab es dann jeweils 2012, 2015 und 2017 Geld. In welchem Umfang die Finanzierung für das Jahr 2017 erfolgte, erfuhren wir erst 2019. Und wann es das nächste Mal Geld geben wird, wissen wir nicht.« Einerseits seien die Finanzmittel aufgestockt worden, von 57 Millionen Euro 2015 auf 327 Millionen Euro 2017, »aber wir müssen bedenken, dass dieses Geld für alle Bereiche italienischer Universitäten verwendet wird, so dass andererseits trotzdem viele Projekte von diesem Geld nichts abbekommen«.