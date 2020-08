Kratzer an der Fassade

imago/Frank Sorge Von wegen Ödnis: Ein Spielplatz in Lütten Klein im Jahr 1976

Während am vergangenen Donnerstag der Soziologe Steffen Mau aus seinem 2019 erschienenen Buch »Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft« vorlas und die bisherige Rezeption resümierte, probte in Hörweite der »Chor der Statistik« im Autoscooter hinter dem Haus der Statistik in Berlin. Leise schwebten den Anwesenden die Zeilen »Denn dies ist kein Arbeiterlied« ins Ohr. Das störte Mau und den Künstler Erik Göngrich, Initiator der »Mitkunstzentrale«, die den Autor eingeladen hatte, wenig. Die drei Jungs, die ein ferngesteuertes Spielzeugauto lautstark über den Parkplatz in der Berolinastraße sausen ließen, komplettierten die Kulisse zum Themenabend: der Zusammenhang von Gesellschaft und Wohnen im Neubaugebiet.

Der Erfolg des Buches von Mau besteht darin, dass er als Berliner Hochschullehrer eine Melange vorgelegt hat, deren Zutaten autobiographische Sentenzen über das Aufwachsen in Lütten Klein (Rostock), soziologische Erkenntnisse (Sozial- und Mentalitätsstruktur vor und nach 1989), brandaktuelle Themen (teilweise Affinität weiter Bevölkerungskreise zu reaktionären Parteiungen) und nicht zuletzt populäre Sprache sind. Die an das Erfolgsrezept des französischen Soziologen Didier Eribon erinnernde Methode ging auf: Die bürgerlichen Feuilletons lobten und beschimpften den Autor gleichermaßen.

Gelobt wurde der Mau, weil er den 1990 erfolgten Einschnitt anhand eines beispielhaften Neubaugebiets darstellt und damit einen gewichtigen Faktor für die andauernde Entfremdung eines Teils der Ostdeutschen gegenüber der BRD präzise benennt. Die Großwohnsiedlung Lütten Klein umfasst ca. 10.500 Wohnungen. Fünfgeschossige Wohnblocks wechseln sich mit üppigen Grünanlagen und markanten Hochhauszeilen ab. Sogenannte Dienstleistungswürfel beherbergten früher neben kleinen Geschäften allerhand kommunale Infrastruktur wie Kindergärten. Eine Mehrzweckhalle beheimatete u. a. ein Kulturhaus und eine Kaufhalle. Die Bevölkerung verdiente überdurchschnittlich, akademische Abschlüsse waren nicht selten. Das attraktive Viertel, an dessen Gestaltung die Rostocker Bevölkerung in den 1960er Jahren regen Anteil nahm, wurde nach dem Ende der DDR zum Problemviertel deklariert. Die mediale Begleitmusik der entfesselten Deindustrialisierung und Deinfrastrukturalisierung überschmierte die ausdifferenzierte Lebensweise im industriellen Serienbau. Verbitterung blieb zurück. Die Abwanderung vor allem des weiblichen Bevölkerungsteils und die damit einhergehende demografische Maskulinisierung leistete reaktionären Kräften Vorschub. Das neu erbaute Einkaufszentrum zentralisierte den Stadtteil, der zuvor ein Gebiet der kurzen Wege gewesen war. Die Zerschlagung der politisch-kulturellen Arbeit, welche zuvor die Betriebe, Massenorganisationen und Parteien organisiert hatten, hinterließ ein Vakuum, das bis heute die Eventbranche füllt und in das – wenngleich unter Widerstand – Kameradschaften, NPD und AfD stoßen. Das geschah nicht nur in Lütten Klein, sondern ebenso in Halle-Neustadt, Hoyerswerda, Jena-Lobeda usw.

Über Mau wurde aber auch geschimpft, weil er dem Selbstverständnis der Berliner Republik Kratzer zufügt. Die BRD habe nicht die Bevölkerung unumwunden befreit, sondern sich politisch, sozial und wirtschaftlich in einem Modus ausgedehnt, der keinerlei Rücksicht auf lokale Besonderheiten und kulturelle Eigenheiten genommen hat. Dagegen argumentieren die Kritiker: Die Ursachen für Gesellschaftskonflikte, wie sie verdichtet in Neubaugebieten auftreten, seien der verschwundenen DDR zuzuschreiben. Sie trage mit ihrer parteigesteuerten Stadtplanung Schuld daran. Der serielle Wohnungsbau hätte das Elend und die Ödnis in die Welt gebracht, nicht die Annexion und das gesellschaftliche Zusammensein im bundesrepublikanischen Kapitalismus.

Mau präsentiert in seinem Buch keineswegs neue Erkenntnisse. Seine Argumente drängen aber zur Konsequenz, dass das andauernde Zurückbleiben des Ostens überwiegend Folge der Ausdehnung der BRD ist. Indem er allerdings nicht die »Wiedervereinigung« als Problem sieht, sondern nur deren Art und Weise, bleibt Mau inkonsequent. Der Anschluss der DDR erscheint als notwendiger Weg, der lediglich falsch angegangen wurde. Auf die kluge Nachfrage Göngrichs, wie er die Treuhand bewerte, antwortete er auf der Lesung: Die verheerende Wirkung der Treuhand sehe er. In den Reigen des »Treuhand-Gejammers« wolle er dennoch nicht einstimmen. Die Sache sei abgeschlossen.

Der heute reichste Mann Leipzigs, berichtete Mau schließlich, erzählte mal auf einer Diskussionsveranstaltung ebenda seine Erfolgsgeschichte: In Ostdeutschland sein Glück suchend, hatte er bei der Treuhand angeheuert. Dort nutzte er sein Wissen und seine Kontakte, um sich zum Kapitalisten aufzuschwingen. Dafür kaufte er eine Reihe von Unternehmen zu Spottpreisen. Nach der besagten Diskussionsrunde wandten sich einige ehemalige Mitarbeiter eines verscherbelten Betriebs an Mau. Sie wollten ihren Betrieb damals in Eigenregie übernehmen, unterlagen aber dem Neu-Bourgeois. Das lag nicht daran, dass sie kein Geld aufbringen konnten. Sie waren in den Augen der Bank als Proletarier kreditunwürdig. Arbeiterselbstverwaltung war und ist nicht vorgesehen in der BRD – und das hat einen systemischen Grund.