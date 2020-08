Wie Dominosteine

Raneen Sawafta/REUTERS Palästinenser trampelten nach der Bekanntgabe des Abkommens zwischen Israel und der VAE auf Bildern beteiligter Politiker herum (Nablus, 14.8.2020)

Seit der Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), ihre Beziehungen zu Israel »normalisieren« zu wollen, tritt die Uneinigkeit, Konzeptionslosigkeit und Handlungsunfähigkeit der arabischen Staatenwelt noch schärfer zutage als zuvor. Genau das ist aus US-amerikanischer und israelischer Sicht der unmittelbare Hauptzweck dieser Operation. Was sich darüber hinaus praktisch ergeben könnte, bleibt in den kommenden Monaten auszuhandeln und ist noch keineswegs ausgemacht. Unter diesem Aspekt war es bezeichnend, dass nicht etwa die beiden beteiligten Staaten ihre Absichten bekanntgaben, sondern dass sie diese wichtige Ankündigung am 13. August US-Präsident Donald Trump überließen.

Großes Gewicht kommt der Positionierung des größten Golfstaats Saudi-Arabien zu, von dem viele Länder finanziell abhängig sind. In seinen Stellungnahmen gab sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der bei der Anbahnung des Deals zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi eine Hauptrolle gespielt hatte, zuversichtlich: Es sei »unvermeidlich«, dass Saudi-Arabien und Israel »volle normale Beziehungen unterhalten«, und sie würden dann imstande sein, »gemeinsam eine Menge großartiger Dinge zu tun«, zitierte ihn die Times of Israel am Mittwoch.

Hinter diesem Zukunftsgemälde blieben die ersten Reaktionen aus Riad weit zurück. Sein Land werde das Verhältnis zu Tel Aviv erst nach Abschluss eines israelisch-palästinensischen Friedensabkommens normalisieren, sagte Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud am selben Tag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin. Gleichzeitig ließ er aber erkennen, dass man die Einigung zwischen Israel und den Emiraten »auch positiv sehen« könne, da sie »einseitigen israelischen Aktionen« in den besetzten Palästinensergebieten einstweilen einen Riegel vorgeschoben habe.

Dass Saudi-Arabien seiner Annäherung an Israel, die in den letzten Jahren diskret entwickelt wurde, grundsätzlich nicht abgeneigt ist, zeigen erste Äußerungen aus dem kleinen Königreich Bahrain. Dieses ist von Riad vollständig abhängig und hat daher die Funktion eines Barometers. Das Außenministerium in Manama gratulierte den Emiraten am vorigen Donnerstag »herzlichst« zur Einigung mit Tel Aviv. Der Inselstaat und Israel tauschen schon seit mindestens drei Jahren Signale einer kontinuierlichen Annäherung und Zusammenarbeit aus.

Das Fürstentum Oman im Südosten der arabischen Halbinsel gilt ebenfalls als aussichtsreicher Kandidat für eine anstehende Normalisierung des Verhältnisses zu Israel. Tel Avivs Außenminister Gabriel Aschkenasi teilte der Presse am Montag mit, er habe mit seinem omanischen Amtskollegen Jussuf bin Alawi bin Abdullah über die Notwendigkeit gesprochen, die Beziehungen zwischen beiden Staaten zu verbessern. Am Dienstag verkündete der für die Nachrichtendienste zuständige Minister Eli Cohen, Bahrain und Oman könnten die nächsten sein, die den Emiraten bei der Anerkennung Israels folgen. Doch schon am selben Tag wurde Abdullah von seinem Posten abgelöst. Das Thema ist offensichtlich nach wie vor zu heikel.

Das gleiche musste der Sprecher des sudanesischen Außenministeriums, Haidar Badawi, erfahren, nachdem er am Dienstag erklärt hatte, sein Land strebe ein Friedensabkommen mit Israel an und leugne nicht, dass man dazu in Kontakt stehe. Einen Tag später wurde auch er abgesetzt. Das Außenministerium sei »verblüfft« über die Äußerungen seines Sprechers. Die Beziehungen zu Israel seien im Ministerium kein Diskussionsgegenstand, hieß es am Mittwoch laut Al-Dschasira.

Dass die international anerkannte libysche Regierung in Tripolis, deren innenpolitischer Gegenspieler General Khalifa Haftar von den Emiraten mit Waffen und Geld unterstützt wird, die Verständigung zwischen Abu Dhabi und Tel Aviv scharf kritisiert, war zu erwarten. Ebenso wenig überrascht, dass der General selbst mit Israel im Gespräch ist und angeblich von dort auch Hilfsleistungen erhält.