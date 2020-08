Nawalny weiter bewusstlos

+ Update 19:54 +

Ivan Sekretarev/AP/dpa Damals fit: Alexej Nawalny 2017 in Moskau (26.2.2020)

Der rechtsnationale russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny liegt auch am zweiten Tag nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus im sibirischen Omsk im Koma. Wie die Ärzte zunächst bis jW-Redaktionsschluss am Freitag mitgeteilt hatten, erlaube sein Zustand nicht, ihn zur weiteren Behandlung ins Ausland zu transportieren. Anhänger Nawalnys hatten ein Rettungsflugzeug gechartert, um den Patienten nach Berlin zu fliegen. Die Maschine war laut einer Meldung der FAZ am Freitag von Nürnberg nach Omsk geflogen. Am Abend hieß es dann: »Wir haben keine Einwände gegen eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus«, so der stellvertretende Chefarzt Anatoli Kalinitschenko. Den Zustand von Nawalny beschrieb er als »stabil«.

Was das Koma Nawalnys verursacht hat, ist offiziell nach wie vor nicht bekannt. Der stellvertretende Chefarzt des Notfallkrankenhauses sagte, es sei kein Gift in seinem Organismus nachgewiesen worden. Russische Medien setzten »unter Berufung auf unsere Quellen« alle möglichen Versionen in Umlauf: von einem Alkoholgenuss Nawalnys am Vorabend bis zu einem diabetischen Koma. Nawalny würde an Diabetes leiden, habe diese Krankheit aber ignoriert, wollte ein russisches Portal erfahren haben.

Seine Anhänger vertreten die Überzeugung, »der Kreml« habe seinen öffentlichkeitswirksamsten Kritiker absichtlich vergiftet. Es ist allerdings nicht klar, wie dies passiert sein könnte. Nach Darstellung seiner Pressesprecherin ­Kira Jarmysch hat Nawalny am Morgen vor seinem Abflug aus Tomsk nichts zu sich genommen außer einem Becher Tee in einem Café am Flughafen. Die These einer absichtlichen Vergiftung würde also voraussetzen, dass in jeder gastronomischen Einrichtung dort ein Mensch vom Geheimdienst mit einer Ampulle Gift hinter der Theke gestanden hätte, um es dem Politiker in den Tee zu schütten. Auf dem Flughafen saß Nawalny nach Videoaufnahmen allein am Tisch, während er den Tee trank.

Trotz der unklaren Faktenlage gab es bereits am Donnerstag erste spontane Solidaritätskundgebungen für Nawalny in Nowosibirsk. Dort will bei den Regionalwahlen im September eine von ihm unterstützte Gruppierung Sitze im Gebietsparlament erringen. Nawalny hatte vor seiner Erkrankung eine Reise durch mehrere sibirische Regionen abgeschlossen. Ihr Zweck soll laut seinem Stab »geheim« gewesen sein. Spekuliert wurde, dass er Material über korrupte Machenschaften von Politikern der Regierungspartei »Einiges Russland« gesammelt haben könnte.