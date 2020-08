Lohnblockade beenden

Thomas Frey/dpa

Bauarbeiter aus Berlin und Brandenburg haben am Freitag für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Am Donnerstag hatte die IG BAU die Tarifverhandlungen mit den Unternehmern abgebrochen, nachdem diese nach drei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt hatten. Die Gewerkschaft fordert für die Arbeiter eine Lohnsteigerung von 6,8 Prozent, mindestens jedoch 230 Euro mehr im Monat. Für den 26. August ist ein Schlichtungstermin angesetzt. Nur dieser könne einen Stillstand auf den Baustellen im Herbst noch verhindern, so die IG BAU. (jW)