»Wir wollen den öffentlichen Raum neu verteilen«

»Der Wandel« Tritt in »grüner« Hochburg an: Die Partei »Der Wandel« stellt im Wiener Bezirk Neubau einen Kandidaten

Die Partei »Der Wandel« kandidiert nur in einem der 23 Wiener Bezirke, in Wien-Neubau. Wieso ausgerechnet in der Hochburg der Grünen?

Der 7. Bezirk ist ein sehr progressiver, wo wir denken, dass sehr viele Leute unseren zukunftsorientierten Ideen gegenüber aufgeschlossen sind. Daher schätzen wir unsere Chancen hier sehr hoch ein. Unser Ziel ist es, mindestens drei Leute in den Bezirksrat zu bekommen und auf Dauer Druck zu machen – sowohl im Bezirk selbst als auch über ihn hinaus. Ich denke da etwa an das Streamen von Bezirksvertretungssitzungen, an ein partizipatives Bürgerbudget oder eine radikale Neugestaltung des öffentlichen Raums. Das soll auch auf andere Bezirke wirken. Damit man dies erreicht, muss man dort antreten, wo man glaubt, dass man die größten Chancen hat – wo, wenn nicht in Neubau?

Wären Sie als Linke nicht in einem Arbeiterbezirk besser aufgehoben?

Ich würde uns jetzt nicht als klassische Hacklerpartei (Arbeiterpartei, jW) bezeichnen. Man ist im 7. Bezirk vielleicht schnell geneigt zu sagen, so etwas wie soziale Probleme gibt es hier nicht. Aber die Wohnkosten sind in Neubau so problematisch wie sonst nirgends in Wien! Wenn wir verhindern wollen, dass in 20 Jahren nur noch Reiche im 7. Bezirk leben, dann müssen wir jetzt gegensteuern. Damit wir auch dann noch eine soziale Durchmischung haben – und hoffentlich auch Hackler hier leben können!

Wir schlagen hier das Amsterdamer Modell vor: Wer seine Wohnung sechs Monate lang leerstehen lässt, der bekommt vom Bezirk eine Mieterin oder einen Mieter zugewiesen. Der systematische Leerstand, der auf Spekulation fußt, muss beendet werden. Wohnen ist kein Spekulationsgut, sondern ein Grundbedürfnis.

Es tritt im Bezirk mit »Links« noch eine zweite linke Partei an. Wieso treten Sie nicht gemeinsam an?

Grundsätzlich begrüßen wir sehr, dass »Links« antritt, dass sich hier etwas Neues formt. Denn es braucht eine linke, progressive Opposition im Gemeinderat. Andererseits sind wir letztes Jahr bundesweit zur Nationalratswahl angetreten, und wir sind als Organisation groß genug, um einen eigenen Wahlkampf zu stemmen. Eine Abmachung, dass auf Bezirksebene nicht zwei linke Parteien antreten, ist nicht an unserer Beweglichkeit gescheitert. Aber: Wir treten nebeneinander an, nicht gegeneinander.

Sie schlagen vor, den Bezirk zu einem sogenannten Superblock zu machen. Was darf man sich darunter vorstellen?

Nicht weniger als die komplette Neuverteilung von öffentlichem Raum. Das Konzept Superblock ist eine Art der Raumplanung, die sich in erster Linie daran orientiert, was Lebensqualität für Menschen, Tiere und Umwelt schafft. Grundsätzlich ist die Idee, den gesamten Bezirk zu einer Begegnungszone umzugestalten. Es sollen nur noch Menschen reinfahren dürfen, die hier wohnen, oder Lieferanten, Blaulichtorganisationen (Rettungskräfte u. ä., jW) und der öffentliche Verkehr. Dieser soll gratis werden und der Bezirk eine eigene Carsharing-Flotte bekommen, die uns als Gesellschaft gehört.

»Der Wandel« ist bisher ausschließlich bei Europa- und Nationalratswahlen angetreten. Was sind die Unterschiede zum Wahlkampf auf Bezirksebene?

Es ist eine sehr spannende Herausforderung, unsere Ideen auf die unterste politische Ebene zu übersetzen. Die Forderung, Bezirksvertretungssitzungen zu streamen, erheben wir, weil wir der Meinung sind, dass ein Staat transparent zu sein hat und der Bürger das Recht hat, nachzuverfolgen, wie Entscheidungen getroffen werden. Beim Bürgerbudget geht es darum, dass die Menschen ein Recht darauf haben mitzubestimmen, wofür wir Geld ausgeben. Das gilt auch für das Amsterdamer Modell – wir dürfen nicht bei allen gesellschaftlich essentiellen Fragen auf den Markt vertrauen. Wenn die Marktlogik versagt, haben wir das Recht und auch die Verpflichtung einzugreifen. Beim Carsharing geht es darum, Eigentumsverhältnisse zu hinterfragen und zu sagen, die Flotte ist Teil der öffentlichen Infrastruktur und die hat in öffentlichem Besitz zu sein. Wir treten hier an, weil wir weiter über die grundlegenden Fragen reden und diese in konkreten Forderungen zum Ausdruck bringen wollen.