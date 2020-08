Heiße Tarifrunde im Herbst

imago images/Friedrich Stark Applaus reicht nicht. Im öffentlichen Dienst müssen die Löhne steigen (Dortmund, 21.3.2020)

Für knapp 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Diensts bricht mitten in der Coronakrise eine harte Tarifauseinandersetzung an. »Im Augenblick gibt es nichts zu verteilen«, sagte der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (Freitagausgabe). Mädge ist Verhandlungsführer der »kommunalen Arbeitgeber«. »Wir müssten im Grunde ganz andere Diskussionen führen, nämlich über Einschnitte reden«, sagte der SPD-Politiker.

Verdi-Chef Frank Werneke entgegnete, »uns geht es um Einkommenssteigerungen«. Er sagte gegenüber dpa am Freitag: »Wir werden am Dienstag Forderungen beschließen, mit denen wir auf Steigerungen setzen«. Nach vielen Bekundungen der Wertschätzung für die Leistungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Rathäusern während der Coronapandemie könne es nicht sein, »dass gestern Applaus war und die Arbeitgeber heute keine Einkommenssteigerungen vereinbaren wollen«.

Der Gewerkschaft ist es ernst. Verdi sei bereit gewesen, »neue tarifpolitische Wege zu gehen«, um in der aktuellen Pandemiesituation eine Auseinandersetzung zu vermeiden, heißt es auf der Kampagnenseite unverzichtbar.verdi.de. Doch die kommunalen Unternehmen hätten die ausgestreckte Hand ausgeschlagen und auf Konfrontation gesetzt. »Das akzeptieren wir nicht. Wir nehmen die Herausforderung an und mobilisieren die Kolleginnen und Kollegen, sich für eine angemessene Wertschätzung ihrer Arbeit stark zu machen.«

So setzt die Gewerkschaft stärker als bisher auf die Aktivierung der Basis. Zunächst sollen die Beschäftigten in Fragebögen ihre Forderungen erläutern. Zudem bringt die Gewerkschaft mit sogenannten Tarifbotschaftern ihre Kader in Stellung. Diese seien wichtige Ansprechpartner im Betrieb, unterstützten dabei, Informationen aus der Verhandlung und aus der Tarifrunde aktiv an die Kollegen im Betrieb weiterzugeben. Die Verdi-Verhandlungsführer Christine Behle und Frank Werneke sollten immer direkt nach den Verhandlungsterminen mit den Tarifbotschaftern konferieren. Die Tarifrunde beginnt am 1. September in Potsdam. (dpa/jW)