Gerechtigkeit für die Amateure!

imago images/opokupix Könnten mit etwas mehr Geld viel bewirken: Amateurkicker (hier vom FSV Optik Rathenow)

Auch der Fananwalt macht mal, zwar meist kurz und nicht so oft, Urlaub. In diesem Sommer waren es wenigstens fünf Tage im schönen Erzgebirge. Da darf ein Besuch des örtlichen Fußballplatzes natürlich nicht fehlen. Und so wurde diesmal mit Wehmut das »Stadion an der Blumenauer Straße« im schönen Olbernhau besucht.

Sinnierend über stimmungsvolle Stadien, fragte ich mich, warum es den Amateurvereinen immer schlechter geht und viele fast nur noch dank des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitglieder am Leben sind. Nun ist der SV Olbernhau kein Verein, der im TV zu bewundern ist, aber des Fananwalts Herzensverein aus der Regionalliga schon. Es ist ein Verein wie viele in der vierten Liga abwärts. Man kümmert sich um die jüngsten Ballartisten, bis diese zu einem Profiklub wechseln. Auch wenn dafür sogenannte Ausbildungsentschädigungen gezahlt werden, ist das wohl kaum kostendeckend, wenn man an die hingebungsvolle jahrelange Ausbildung der Jüngsten denkt. Auch die Regionalliga wird im TV gezeigt. Dafür bekommt ein Verein im Nordosten momentan 15.000 Euro pro Saison. Selbst Drittligisten erhalten ca. 1,2 Millionen Euro, von den zweistelligen Millionenbeträgen der Profiklubs der Deutschen Fußballiga (DFL) ganz abgesehen.

Ist das gerecht? Natürlich nicht!

Der große Fußball wird derzeit nicht müde, sich demütig zu geben. Auch wenn momentan viel über die nötige Veränderung des Fußballgeschäfts geredet wird – an die Amateure denkt dabei offenbar niemand. Wäre es da nicht auch ein gutes Zeichen, wenn jeder der 36 DFL-Vereine nur auf 100.000 Euro verzichten würde, um diese auf die zuletzt 90 Regionalligavereine zu verteilen? Jeder Viertligaverein bekäme so 40.000 Euro zusätzlich. Das wäre fast dreimal soviel wie bislang. Kein Geldregen, aber so manche Renovierung einer Kabine oder des Vereinsheims oder ein neuer Satz Trikots für die Jüngsten wären finanziert. Pecunia non olet – Geld stinkt nicht!

Liebe DFL-Vereine, kommt von eurem hohen TV-Geld-Ross herunter und denkt an den, auf den ihr euch immer verlassen könnt. Den Amateurfußball.

»Sport frei!« vom Fananwalt.