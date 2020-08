Tief gestaffelt. Neues von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Christoph Soeder/dpa Alle Hände voll zu tun: Monika Grütters (CDU), Kulturstaatsministerin, und Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (13.7.2020)

Bei der anstehenden Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wollen Bund und Länder punktuell auch die betroffenen Einrichtungen und Museen ins entscheidende Gremium holen, wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger der dpa am Mittwoch in Berlin nach einer Sitzung des Stiftungsrates mitteilte. In dieser Reformkommission sollen der Bund, sowie die Länder Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Hamburg vertreten sein.

Der wie die Stiftung von Bund und Ländern getragene Wissenschaftsrat hatte für Stiftung und Museen konstatiert, die Dachorganisation schränke die Entwicklung der Einrichtungen ein. Gründe dafür seien »tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsprozesse«. Mit den Sammlungen von Weltrang werde das Potential nicht hinreichend ausgeschöpft. Als Ursache sieht der Wissenschaftsrat strukturelle Rahmenbedingungen und nicht ausreichende finanzielle Ausstattung. Nach Vorlage der Analyse hatten die betroffenen Museumsdirektoren mehr Eigenverantwortung gefordert. Laut Parzinger sollen die vom Wissenschaftsrat benannten Probleme möglichst direkt angegangen werden. »Die Frage ist, wie man die Autonomie der einzelnen Einrichtungen und Museen konkret umsetzen kann. Da brauchen wir die Expertise der Einrichtungen und der Museen sowie externe Begleitung«, sagte Parzinger. Auch die als schwierig empfundene Finanzierungsstruktur mit gedeckelten Beiträgen der Länder außer Berlin und einer Kopplung der Zuschüsse des Bundes und des notorisch finanzschwachen Berlin werde diskutiert, sagte Parzinger.

Die Staatlichen Museen zu Berlin umfassen 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten. Der Wissenschaftsrat hatte eine Gliederung der Stiftung mit rund 2.000 Mitarbeitern in vier Organisationen vorgeschlagen: Museen mit Musikforschung in Trägerschaft nur noch von Bund und Land Berlin, Staatsbibliothek, Staatsarchiv und Iberoamerikanisches Institut jeweils selbständig ganz beim Bund.(dpa/jW)