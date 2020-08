Streitpunkt Schule

Garitano/Europa Press/dpa Hof einer Schule in Vitoria, nachdem der Präsenzunterricht im März abrupt abgebrochen worden war (10.3.2020)

In Spanien führt die Öffnung von Kitas, Schulen und Gymnasien zu heftigen Diskussionen – und zu Streikdrohungen der Bildungsbeschäftigten. Während die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 seit einigen Wochen wieder stark zunimmt und allein am Mittwoch 3.700 neue Fälle registriert wurden, sollen Betreuung und Unterricht von Kindern und Jugendlichen je nach Region zwischen dem 1. und 14. September wiederaufgenommen werden.

Am Donnerstag erklärte der Bildungsverantwortliche der Gewerkschaft CCOO für Madrid, Héctor Adsuar, gegenüber dem öffentlichen Fernsehsender TVE, es sei »unumgänglich, die Zahl der Schüler pro Klasse zu reduzieren und dafür die Belegschaft der Lehrer deutlich zu erhöhen«. In der Region Madrid planen die zuständigen Gewerkschaften bereits für die ersten Schultage ab dem 4. September, ihre Arbeit aus Protest gegen unzureichende Konzepte der Regierung niederzulegen. In Andalusien hingegen wollen die Lehrer am 18. September streiken. Sie kritisieren, die sogenannten Hygienekonzepte für die Schulöffnungen seien ohne Mitarbeit von Spezialisten für Infektionskrankheiten entworfen worden. Auch auf den Balearen gibt es unter dem Bildungspersonal Überlegungen, zu einem Streik aufzurufen.

Unterdessen haben bereits manche Eltern eigenständig entschieden, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken – mindestens 500 Zusammenschlüsse von Vätern und Müttern im Land, wie die Tageszeitung El País am Donnerstag berichtete. Zudem wurde dem Bildungsministerium eine von 4.000 Familien unterzeichnete Petition überreicht, mit der gefordert wird, den Unterricht für die Zeit der Pandemie von zu Hause aus organisieren zu dürfen. In Spanien sind Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 16. Lebensjahr schulpflichtig.

Der Schulbesuch ist enorm wichtig für Kinder, wie auch die Zentralregierung immer wieder betont – nicht nur wegen der im Unterricht vermittelten Inhalte sowie dem Erlernen sozialer Verhaltensweisen. Gerade für die ärmsten Teile der Bevölkerung stellen die in den Schulkantinen angebotenen Mahlzeiten einen unverzichtbaren Teil der Ernährung dar. Als in der Region Madrid im März der Präsenzunterricht wegen der Pandemie abrupt abgebrochen wurde, beauftragte die rechte Regierung der Volkspartei PP eine Fast-Food-Kette mit der Versorgung der Kinder und sorgte so für einen Skandal.

Bisher haben die zuständigen Behörden auf nationaler Ebene lediglich einige Empfehlungen ausgesprochen, die allerdings bereits im Juni erarbeitet wurden. Seitdem sind die Infektionszahlen wieder deutlich in die Höhe geschnellt. Angesichts dessen hat die Zentralregierung vor, am 28. August mit den Gesundheitsministerien der einzelnen Regionen über einen gemeinsamen Plan für die Schulöffnungen zu verhandeln. Der Chefvirologe Spaniens und Sprecher des Sonderausschusses zur Bekämpfung von Krankheiten, Fernando Simón, empfahl Anfang dieser Woche eine Reduzierung der Lerngruppen von derzeit 35 auf maximal 15 Schüler pro Klasse – wobei er allerdings anerkennen musste, dass dafür Investitionen notwendig wären.

Derweil wurden in manchen Regionen bereits eigenständig Entscheidungen getroffen. In Galicien profiliert sich der derzeit beliebteste rechte Politiker vom PP, Alberto Núñez Feijoo, mit einer geplante Massentestung der gesamten Belegschaft im Bildungssektor. In der Autonomen Region Valencia unterstützte die Regierung aus Sozialdemokraten des PSPV-PSOE, der regionalen Linken »Compromís« sowie des »Podemos«-Ablegers »Podem« einen Dialog mit Gesundheitsämtern, Lehrern und Eltern, aus dem ein Plan für die Öffnung hervorging. Die Gesundheitsverantwortlichen in Katalonien und anderen Regionen hingegen setzen auf eine Maskenpflicht ab dem zehnten Lebensjahr auch während des Unterrichts.