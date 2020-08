Offiziere widersetzen sich Druck

Ortm Tv/ORTM TV/AP/dpa Chef des »Nationalen Komitees zur Errettung des Volkes«: Oberst Assimi Goïta am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Bamako

In Mali soll es am heutigen Freitag im ganzen Land »patriotische« Versammlungen zur Feier des Umsturzes geben. Dies hatte Choguel Maïga, Vertreter des Oppositionsbündnisses »M5-RFP« (Bewegung 5. Juni – Sammlung der patriotischen Kräfte), noch am Mittwoch angekündigt, nachdem revoltierende Militärs am Tag zuvor den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta und der gesamten Regierung erzwungen hatten. Maïga erklärte gegenüber dem Sender RFI, »dass die Offiziere, die ich seit Mittwoch in den Medien gehört und gesehen habe, keinen Anlass dafür geben, ihnen nicht zu vertrauen«.

Als Chef des als Übergangsregierung fungierenden »Nationalen Komitees zur Errettung des Volkes« (CNSP) stellte sich Oberst Assimi Goïta auf einer Pressekonferenz am Mittwoch nachmittag vor, nachdem er zuvor die Generalsekretäre der verschiedenen Ministerien getroffen hatte, um ihr kontinuierliches Funktionieren sicherstellen zu können, wie er erklärte. Im Anschluss forderte er die Malier auf, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren.

Am Donnerstag wies das Bündnis Bemühungen zurück, den Regierungswechsel zu blockieren, und betonte erneut, mit dem CNSP zusammenzuarbeiten, um die Stabilität im Land wiederherzustellen. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hatte Mali infolge des Umsturzes suspendiert, die Grenzen zum Land geschlossen und die Finanzzuflüsse gekappt. M5-RFP bezeichnete die Ecowas-Sanktionen als Überreaktion, die auf die Befürchtung einiger regionaler Führer zurückzuführen sei, der Umsturz könne in ihren Ländern politische Unruhen auslösen. In einer virtuellen Runde beschlossen die 15 Staatschefs laut Reuters, eine Delegation, einschließlich der Präsidenten Nigers, Senegals und Ghanas nach Bamako zu schicken, um eine Lösung für die »Krise« zu finden.

Um seinen Einfluss auch weiterhin geltend machen zu können, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter: »Der Kampf gegen Terrorgruppen und die Verteidigung der Demokratie und des Rechtsstaats sind untrennbar verbunden.« Das CNSP hat jedoch bereits angekündigt, an der militärischen Kooperation im Kampf gegen dschihadistische Terrorgruppen festhalten zu wollen. (Reuters/AFP/jW)