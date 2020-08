Gegen Militärregierung

Soe Zeya Tun / REUTERS

In Bangkok sind am Donnerstag mehrere Aktivisten der seit Mitte Juli stattfindenden Proteste auf Kaution freigelassen worden. Sie waren am Mittwoch festgenommen worden, unter ihnen der Rechtsanwalt Anon Nampa (siehe Bild, Mitte). Die Proteste richten sich gegen die vom thailändischen Militär dominierte Regierung. Am Sonntag hatten sich rund zehntausend Menschen in Bangkok versammelt und gefordert, die Regierung solle die Einschüchterung von politischen Gegnern stoppen. (dpa/jW)