»Die Fischer sollten uns dankbar sein«

Ende Juli hat Greenpeace mit einer Aktion für Schlagzeilen gesorgt, bei der Sie von Ihrem Schiff »Beluga II« aus Findlinge in der Ostsee versenkten. Wozu?

Mit dieser Aktion haben wir gegen die fortgesetzte Untätigkeit der zuständigen Bundeslandwirtschafts- und Fischereiministerin Julia Klöckner, CDU, protestiert, was die Zerstörung ausgewiesener Schutzgebiete durch die Grundschleppnetzfischerei angeht. Wir haben in geschützten »Natura 2000«-Gebieten der Ostsee, im Fehmarnbelt und im Adlergrund vor Rügen, insgesamt 80 Findlinge von bis zu einer Tonne Gewicht versenkt. Diese Schutzgebiete bestehen seit 2007 unter anderem wegen der dort existierenden Steinriffe – aber eben nur auf dem Papier. Wir haben diese Riffe quasi vergrößert.

Woher hatten Sie die Findlinge?

Die haben wir bei einem Steinhändler gekauft, der sie aus Schweden und Dänemark bezieht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Granitfindlinge aus demselben Material und von derselben Herkunft sind wie die Steine, aus denen diese Riffe aufgebaut sind. Mit den großen Gletschern der letzten Eiszeit sind die in unsere Breiten gekommen.

Wie verhindern denn die Findlinge die Schleppnetzfischerei?

Aus der Bezeichnung Grundschleppnetzfischerei geht ja schon hervor, dass die Netze dabei über den Meeresboden gezogen werden. Die Steine auf dem Boden stehen dem Netz im Weg. Deshalb tun die Fischer gut daran, sie dort nicht auszuwerfen. Mit Versenken des ersten Findlings haben wir die Koordinaten über die Schiffswarndienste weitergegeben, koordiniert vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH. Die Fischer wissen also, dass Steine in bestimmten Quadranten versenkt wurden, und sie ihre Netze dort nicht auswerfen sollten. So wird ein Bereich geschaffen, in dem diese Art von Grundschleppnetzfischerei nicht mehr stattfindet.

Welche Arten sind bedroht?

Bedroht sind die beiden Brotfischarten Hering und Dorsch, gerade in der westlichen Ostsee. Der Heringsbestand ist extrem zurückgegangen, der Dorschbestand ebenso. Für die jahrzehntelange Überfischung sind die Schleppnetzfischer verantwortlich.

Hat Ihre Aktion juristische Folgen für Greenpeace?

Wir haben Untersagungsverfügungen erhalten, aber gegen die haben wir Widerspruch eingelegt. Da gibt es jetzt einen Rechtsstreit. Das Bundesamt für Naturschutz hat von uns eine Umweltverträglichkeitsprüfung bekommen, in der die Auswirkung der Steine für unbedenklich erklärt wurde. Das BSH lässt prüfen, ob von den Steinen eine Gefahr für die Schifffahrt ausgeht.

Die Fischer fanden das Ganze nicht so lustig. In Sassnitz haben knapp 100 von ihnen gegen Ihre Aktion demonstriert und Greenpeace scharf attackiert.

Die Fischer sollten uns nicht angehen, sondern dankbar sein. Wollte man tatsächlich die Ostseefischerei zerstören, muss man die Situation so lassen, wie sie ist. Dann gibt es nur noch einige große Fischereibetriebe, die die gesamten Quoten bekommen, und das Gros der kleinen Küstenfischerei würde wegfallen – weil die Folgen des Klimawandels und der Überfischung auf die Bestände voll durchschlagen. Richtet man dagegen Bereiche im Meer ein, in denen keine Fischerei mehr stattfindet, sind das Rückzugsorte für die Tiere, wo sie sich vermehren können und dann wieder auswandern. Das passiert gerade mit den Windparks. Da sagen uns die Fischer, dass sie an deren Grenzen deutlich mehr Fisch fangen und deutlich größere Fische.

Wir sind die falschen Adressaten für die Wut der Fischer. Julia Klöckner respektive ihr Ministerium, das sind die Bremser. Das Bundesamt für Naturschutz und das Thünen-Institut für Ostseefischerei haben unisono erklärt, dass die Grundschleppnetzfischerei einen großen schädigenden Einfluss auf die Steinriffe hat, die wichtige Rückzugsorte etwa für Dorsche sind. Doch die Umsetzung des Fischereiverbots in diesen Zonen wird im Ministerium verzögert. Mein Eindruck ist, dass das Landwirtschaftsministerium die Sache so lange verschleppt, bis die nächste Legislaturperiode beginnt und alles neu verhandelt werden muss.