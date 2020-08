Nachschlag: Das Übel des Krieges

imago/imagebroker Der Einzug der Deutschen in Paris am 1. März 1871

Der Deutsch-Französische Krieg begann vor 150 Jahren – dazu ein detailreicher Themenabend. Hierbei kommen die historischen Umstände aufs Tableau, z. B. die Großmachtgelüste des französischen Kaisers und der Hohenzollern, die relativ überraschend zu einem blutrünstigen Gemetzel führten. Weitaus mehr Raum in dem aufwendig gestrickten Dreiteiler nehmen dann jeweils die persönlichen Schicksale einer Pariserin, eines britischen Kriegsberichterstatters und eines preußischen Generals ein. Sie sind stark subjektiv gefärbt, ihren Tagebüchern entnommen. Die 20jährige Geneviève Bréton etwa gehört einer wohlhabenden Familie an, ist frisch verliebt in einen Maler, will ihn heiraten. Der Krieg ist zunächst weit weg, sie ist überzeugt, dass Frankreich siegen wird. Dann dankt der Kaiser ab, aber die Republik kämpft weiter, Paris steht unter Belagerung, und ihr Verlobter stirbt. Bréton kommt zur Erkenntnis, dass nicht der Feind, sondern der Krieg das Übel ist. (mme)

