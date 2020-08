Libyen räumt Öllager

Esam Omran Al-Fetori/REUTERS Folgen der Invasion des Westens: Zerstörte Öl- und Gasfabrik im libyschen Ras Lanuf (18.8.2020)

Kann Heiko Maas (SPD) zaubern, oder hatte er einfach nur einen guten Insidertip? Bei den Gesprächen, die er am Montag in der libyschen Hauptstadt Tripolis führte, hatte der deutsche Außenminister darauf gedrängt, die seit dem 18. Januar bestehende Blockade der Ölfelder und Exportterminals in Ostlibyen zu beenden. Einen Tag später wurde aus der Umgebung des Warlords Khalifa Haftar bekanntgegeben, dass dieser angeordnet habe, »die Häfen und Anlagen wieder zu öffnen, um die Probleme zu beenden, mit denen die Libyer in vielen Lebensbereichen konfrontiert sind, und um die Infrastruktur der Ölproduktion und der Exportanlagen zu schützen«.

Die offizielle Mitteilung kam von Nadschi Al-Maghribi, dem Chef der Miliz, die im Dienste Haftars die ostlibyschen Ölanlagen bewacht. Viele Medien interpretierten die anscheinend nur kurze und ungenau formulierte Erklärung als Signal, dass auch die seit Monaten unterbrochene Ölförderung im Machtbereich des Warlords wiederaufgenommen werden soll.

Diese Annahme ist jedoch eher unwahrscheinlich. Die Blockade der Ölproduktion und der Exporthäfen ist für Haftar und die ihn unterstützenden Führer mächtiger Stämme ein Hebel, um nicht nur eine ihrer Ansicht nach gerechtere Verteilung der Einnahmen aus dem Ölgeschäft, sondern auch eine Beteiligung an der Regierung und den zentralen Institutionen in Tripolis zu erzwingen. Nachdem Haftar in den vergangenen Monaten seine früheren Bodengewinne in Westlibyen vollständig eingebüßt hat, ist die Verhinderung des Ölexports zu seinem einzigen Faustpfand geworden. Da sich auf der Verhandlungsebene in letzter Zeit nichts zu Haftars Gunsten verändert hat, wird er diesen Joker vermutlich nicht ohne vereinbarte und international garantierte Gegenleistungen hergeben wollen.

Wie sich die Dinge tatsächlich entwickeln, bleibt abzuwarten. Durchaus möglich ist, dass zunächst nur Lagerbestände ins Ausland verschifft werden. Diese Vorräte sind so riesig, dass Mustafa Sanallah, der Vorsitzende der Staatlichen Ölgesellschaft NOC, die der Regierung in Tripolis untersteht, schon am 8. August vor einem Explosionsunglück warnte, das schlimmere Folgen als die Katastrophe in Beirut haben könnte. Als mögliche Auslöser erwähnte er neben »Hitze- und Entzündungsquellen« auch die Anwesenheit bewaffneter Kräfte in den Ölanlagen. Sanallah war am Montag einer der Gesprächspartner von Maas.

Ein weiterer Faktor in diesem Zusammenhang sind in den letzten Wochen häufige, bis zu zwölf Stunden dauernde Stromabschaltungen, die derzeit besonders den Osten des Landes treffen. Ursache ist eine zu geringe Versorgung der Kraftwerke mit Gas und Ölprodukten aufgrund der seit Januar praktizierten Blockade. Ein Abbau der Lagerbestände könnte dazu dienen, Platz für die Herstellung von Brennstoff für Kraftwerke freizumachen. Heiße Länder wie Libyen verbrauchen im Sommer wegen des Kühlbedarfs erheblich mehr Strom als im Winter.

Im vorigen Jahr lag die libysche Erdölproduktion im Durchschnitt bei 1,2 Millionen Barrel am Tag. Aufgrund der Blockademaßnahmen der Pro-Haftar-Kräfte ist die Förderung nach offiziellen Angaben mittlerweile auf ungefähr 90.000 Barrel am Tag geschrumpft. Im August wird Libyen nach Schätzung der NOC nur etwa 1,2 Millionen Barrel Öl exportieren können, also in einem Monat soviel, wie früher an einem einzigen Tag produziert wurde. Die NOC beziffert die seit Januar entgangenen Einnahmen aktuell auf mehr als 8,36 Milliarden Dollar.

Die National Oil Corporation rechnet im übrigen selbst bei einem sehr günstigen Verlauf, also nach einer zeitnahen vollständigen Aufhebung aller Blockademaßnahmen, nur mit einer langsamen Wiederaufnahme der Erdölförderung. In diesem Fall sieht die NOC einen Exportumfang von höchstens 650.000 Barrel pro Tag im Jahr 2022 voraus. Als Hauptursache für den mühsamen Anstieg der Produktion nennt die NOC einen enorm hohen und teuren Reparatur- und Erneuerungsbedarf, nachdem die Anlagen monatelang stillagen und vernachlässigt wurden.