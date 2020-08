Krümel für Hartz-IV-Bezieher

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Die Regierung verachtet Erwerbslose: Hartz IV bedeutet Armut per Gesetz

Hartz-IV-Bezieher werden von der Regierung abgespeist. Sie sollen ab dem kommenden Jahr lediglich sieben Euro mehr im Monat bekommen. Der Satz für alleinstehende Erwachsene steigt Anfang Januar 2021 von 432 auf etwa 439 Euro. Einen entsprechenden Entwurf von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hat das Bundeskabinett in Berlin am Mittwoch beschlossen. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren in Hartz-IV-Haushalten sollen rund 39 Euro mehr vom Staat erhalten, Kinder zwischen sechs und 13 Jahren gehen leer aus, für Kleinkinder werden die ALG-II-Bezüge um 29 Euro angehoben.

Die Regelsätze werden alle fünf Jahre, wenn eine neue sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) vorliegt, neu festgesetzt. Außerdem werden sie jährlich entlang der Lohn- und Preisentwicklung fortgeschrieben. Diese Berechnung steht noch aus. Bei der EVS handelt es sich um eine amtliche Statistik, bei der die Einnahmen und Ausgaben von rund 60.000 repräsentativ ausgewählten Haushalten erhoben werden. An den Ausgaben von Haushalten unterer Einkommensgruppen orientieren sich dann die Hartz-IV-Sätze.

Der Sozialverband VdK bezeichnete die berechneten Regelbedarfshöhen als »nicht realitätsgerecht«. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte am Mittwoch: »Sieben Euro reichen hinten und vorne nicht. Das sind gerade mal 23 Cent am Tag, die die Menschen mehr in der Tasche haben. Armut bekämpfen wir damit ganz sicher nicht.«

Der Paritätische Gesamtverband nannte es ein »unverschämtes Kleinrechnen« der Regelsätze. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider hatte bereits anlässlich des Referentenentwurfs des Gesetzes im Juli erklärt: »Was wir bei der Berechnung der Regelsätze erleben ist keine Statistik, sondern ihr Missbrauch. Allein wenn die Bundesregierung das von ihr selbst gewählte Statistikmodell konsequent und methodisch sauber anwenden würde, müsste der Regelsatz nicht bei 439 Euro, sondern bei über 600 Euro liegen.« Wenn etwa für die gesamten Hygienebedarfe von Babys und Kleinkindern, inklusive etwa Windeln, in einem Monat nur 7,66 Euro zugestanden werden, sei das offensichtlich realitätsfern. (dpa/AFP/jW)