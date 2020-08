Antisemitischer Brandanschlag

Christian-Ditsch.de Demonstration gegen die wachsende terroristische Gefahr von rechts (Berlin, 13.10.2019)

In Berlin-Lichtenberg haben Unbekannte einen mutmaßlich antisemitisch motivierten Brandanschlag auf die Kiezkneipe »Morgen wird besser« verübt, die einen jüdischen Besitzer hat und in der regelmäßig unter anderem auch jüdische Feste gefeiert werden. In Solidarität mit den Betroffenen riefen verschiedene Organisationen für Dienstag abend zu einer Kundgebung im »Nibelungenkiez« auf. »Hier ist kein Platz für Nazis und für braunen Straßenterror«, heißt es in dem Aufruf des Berliner Landesverbandes der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, den das Bündnis »Berlin gegen Nazis« auf seiner Internetseite dokumentierte.

Der Angriff auf das Lokal in der Hagenstraße sei am Freitag morgen bemerkt worden, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Sonntag berichtete. Demnach hatten Anwohner des Hauses zu dem Zeitpunkt die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand löschen konnte. Das Landeskriminalamt ermittele in Abstimmung mit dem Brandkommissariat, wie die Deutsche Presseagentur am Montag berichtete.

Die Räumlichkeiten sind fast vollständig ausgebrannt, wie ein vom Verein »Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus« (JFDA) am Dienstag per Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichtes Video zeigt. Darin berichtet der Besitzer der Kiezkneipe, dessen Gesicht nicht gezeigt und Name nicht genannt wird, dass die eingetroffenen Polizeibeamten sich bei ihm am Freitag morgen auch nach sichtbaren Einbruchsspuren an den Fenstern erkundigt hatten. Diese seien das Resultat vorheriger Einbrüche in das Lokal. So hätten Unbekannte im vergangenen Jahr die Kasse gestohlen, wie der Inhaber dem Tagesspiegel (Onlineausgabe vom Montag) sagte.

Das Video zeigt unter anderem einen in die Tür des Lokals geritzten Davidstern, direkt darunter die Zahl 28 – Szenecode für das in der Bundesrepublik verbotene, internationale Neonazinetzwerk »Blood and Honour«. Den Mann hätten nach eigener Aussage mutmaßliche Neonazis bereits direkt konfrontiert und gefragt, warum er hier sei und was er hier mache. »Wir kriegen dich auch raus«, soll einer ihm ins Gesicht gesagt haben. Er habe aus Angst nach solchen Drohungen nicht die Polizei gerufen, sagte er gegenüber dem JFDA.

Laut Tagesspiegel habe der Inhaber zuletzt am 10. August einen Drohanruf erhalten, in dem es demnach hieß: »Ich möchte, dass ihr nicht mehr da seid.« Ähnliche Anrufe habe er bereits in den vergangenen Monaten und Jahren immer mal wieder erhalten. In der Vergangenheit sollen wiederholt Gruppen mutmaßlicher Neonazis in dem Lokal verkehrt und herumgepöbelt haben.