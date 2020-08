»Keine weiße Bildungsarbeit leisten«

AdoraPress/M. Golejewski »Black Lives Matter«-Protest in Berlin gegen Rassismus und Polizeigewalt (6.6.2020)

In ihrer Gründungsproklamation bezeichnet sich die vor kurzem gegründete »Panthifa« als eine neue radikal linke Gruppe für »schwarze Selbstermächtigung und Organisation in Deutschland von Schwarzen für Schwarze«. Warum ist dieser Schritt einer eigenen antifaschistischen Organisierung notwendig?

Jonas Gerber: Bisher gibt es im linken Spektrum in Deutschland nicht genug Raum für schwarze Selbstermächtigung und Organisierung. Wir haben mit Gründung der Panthifa einen Ort geschaffen, wo schwarze Aktivisten schwarze Perspektiven durchsetzen und praktizieren können. Bei den »Black Lives Matter«-Protesten haben wir wiederum das Gefühl, dass diese nicht weit genug greifen, vor allem was Kapitalismuskritik betrifft. Das ist aber verständlich, denn in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft ist es als schwarzer Mensch schwer, eine ausgeklügelte Kapitalismuskritik zu entwickeln.

Wie war die Resonanz in der schwarzen Community?

J. G.: Das Problem ist, dass es in Deutschland keine einheitliche schwarze Community gibt. Aber das, was wir mitbekommen haben, war positiv und der Schritt wurde als überfällig angesehen. Wir haben vor allem gutes Feedback zu Themen aus intersektionaler Perspektive erhalten, dahingehend wollen wir in Zukunft unsere Forderungen erweitern.

Was bedeutet das genau?

Mika Teben: Uns ist wichtig, dass Schwarze mit all ihren Intersektionen und Hintergründen, also unsere queeren, Trans-, disabled, neuro-atypischen, muslimischen, jüdischen und indigenen Geschwister, sich durch uns vertreten fühlen. Das Feedback, das von Betroffenen kommt, wollen wir ernst nehmen. In der praktischen Umsetzung ist es wichtig, dass alle Perspektiven eingebracht werden können und wir als Panthifa das repräsentieren – ansonsten ist das rein performativ. Alle sollen in einem diskriminierungsfreien Raum agieren können.

Und wie ist der Schritt in der mehrheitlich weißen radikalen Linken bewertet worden?

J. G.: Um offen zu sein, spielt das für uns keine große Rolle, weil wir als schwarze Organisierung gegenüber weißen Aktivisten keine Rechenschaft ablegen müssen. Viele können uns ideologisch nicht wirklich einordnen und projizieren ihre weiße Perspektive der Black Panther Party auf uns. Perspektivisch wäre es natürlich erstrebenswert, Kämpfe gemeinsam zu führen, aber wir wollen nicht die Lernprozesse in diesen Gruppen tragen.

Welche roten Linien gibt es in der Zusammenarbeit in politischen Bündnissen?

M. T.: In Bündnissen mit weiß dominierten Gruppen erwarten wir »Critical White­ness«, also die Auseinandersetzung mit weißer Privilegiertheit und Selbstreflexion der eigenen Position. Bei ersten Anzeichen weißer Empfindlichkeit beenden wir die Zusammenarbeit. Auf keinen Fall wollen wir weiße Bildungsarbeit leisten – schon dazu beitragen, aber nicht unsere Energie und Ressourcen dafür verschwenden. In Bündnissen mit schwarzen Gruppen ist praktizierte Intersektionalität ein Grundstein für die Zusammenarbeit.

Apropos Ressourcen. Wie ist die Panthifa aufgestellt?

M. T.: Wir stehen noch am Anfang. Es gibt viele Leute, die interessiert sind. Als schwarze linke Organisierung werden wir aber aus Selbstschutzgründen, vor allem wegen Nazis, unsere Aufstellung nicht offenlegen. Wir sind uns aber sicher, dass wir weiter wachsen werden.

Panthifa kritisiert eine verkürzte Rassismusanalyse auch unter Linken. Was ist ihr Ansatz?

J. G.: Rassismus ist essentiell, damit Kapitalismus funktionieren kann. Und gerade in antikapitalistischen antifaschistischen Gruppen ist es grundlegend, Rassismus immer mitzudenken, die verschiedenen Kämpfe und Strömungen zusammen zu denken, damit am Ende die Befreiung von wirklich allen erreicht werden kann. Diese Bildungsarbeit müssen die weiß dominierten Gruppen jedoch selber übernehmen, es gibt genug vorhandene Informationen und tiefer gehende Analysen, mit denen sich auseinandergesetzt werden kann. Das findet auch durchaus statt, allerdings theoretisch und nicht praktisch. Es fehlt dort die Dringlichkeit, das auch umzusetzen.

Worum geht es der Panthifa konkret?

M. T.: Die von uns aufgestellten Kurzzeitforderungen – wie die Anerkennung des deutschen Völkermords an den Herero und Nama oder die Entfernung kolonialer Denkmäler und Straßennamen – sind eigentlich eine Anklage. Wir sehen das als absolutes Minimum, was realpolitisch sofort umsetzbar ist. Die Langzeitforderungen – wie Reparationen für Kolonialverbrechen oder die Abschaffung von Polizei und Gefängnisjustiz – müssen erfüllt werden, damit eine antirassistische Gesellschaft etabliert werden kann. Die Erwartungshaltung, dass wir als neue Organisation kommen, die die Gesellschaft dazu bringen soll, diese Forderungen umzusetzen, ist eine sehr privilegierte Haltung.

Was sind die nächsten Schritte?

J. G.: Eine der größten Herausforderungen ist, dass es keine in ganz Deutschland vernetzte schwarze Community gibt, obwohl schwarze Menschen hier seit mehr als 100 Jahren leben. Unser Ziel ist die Schaffung einer solchen Gemeinschaft, so dass wir transgenerationale Traumata und Verletzungen, die das rassistische System über Jahrhunderte verursacht hat, heilen können. Es ist schon für weiße linke Aktivisten schwierig, handlungsfähig zu bleiben, wir müssen das zusätzlich zu dem Schmerz und den psychischen Problemen, die Rassismus verursacht, schaffen.