Kein Königsweg

Vasily Fedosenko/REUTERS In Minsk nahmen die Menschen am Samstag von Alexander Taraikowskij Abschied, der während der Proteste gegen Präsident Lukaschenko gestorben ist

Da half auch kein medialer Applaus aus Kiew: Den Versuch, im Stil des »Maidan« vor sieben Jahren die direkte Konfrontation mit der Staatsmacht zu suchen, hat die belarussische Opposition offenbar aufgegeben. Denn auch wenn man die Polizeigewalt der ersten Protestnächte für exzessiv hält, sie hat den Gegnern von Alexander Lukaschenko deutlich gemacht, dass sie die direkte Gewaltkonkurrenz gegen die Staatsmacht nicht gewinnen können.

Versucht haben sie das anfangs durchaus: mit Barrikaden und Brandflaschen. Inzwischen setzt die Opposition auf zwei Strategien: einerseits die demonstrative Friedfertigkeit von Menschenketten weißgekleideter Frauen, andererseits die Agitation zu Streiks in Kernbereichen der Industrie. Es soll aussehen wie der Anfang der »Solidarnosc« in Polen 1980.

Allerdings wiederholt sich Geschichte nach dem bekannten Wort von Karl Marx in der Regel als Farce. Konkret: Die Beteiligung an den Streiks in den Minsker Indus­triebetrieben hält sich zahlenmäßig in Grenzen. Reporter vor Ort berichteten am Montag von nicht mehr als jeweils einigen hundert Menschen, die als Delegationen anderer Betriebe ins streikende Radschlepperwerk zogen. Und noch haben die Arbeiter nicht den entscheidenden Schritt getan wie die Werftarbeiter an der polnischen Küste 1980: Sie haben die Betriebe nicht besetzt, sondern nur ihre Arbeitsplätze verlassen.

Die Staatsmacht kann sich überdies in aller Ruhe darauf vorbereiten, demnächst eventuell mit zwei Delegationen der organisierten Opposition verhandeln und diese gegeneinander ausspielen zu können: den »Koordinationsrat für den Machtübergang«, den Swetlana Tichanowskaja in Litauen aufstellen will, und ein anderes Gremium, das der nicht als Kandidat zugelassene Waleri Zepkalo angekündigt hat, um mit Lukaschenko »über dessen Machtverzicht und seine Evakuierung ins Ausland« zu verhandeln. Ausgerechnet mit diesem Zepkalo, der sich selbst vor der Wahl rechtzeitig »ins Ausland evakuiert« hat und nun in Warschau mit US-Senatoren skypet.

Ein wichtiger Unterschied zur Ukraine bleibt einstweilen erhalten: Zwar laufen die Demonstranten unter den weiß-rot-weißen Nationalfahnen der nur kurzzeitig bestehenden »Belarussischen Volksrepublik« des Jahres 1918 herum, und sie singen eine »Nationalhymne«, die 1943 eine mit den Naziokkupanten kollaborierende Autorin gedichtet hat. Aber ein explizit antirussischer Nationalismus prägt die Proteste zumindest vorläufig nicht.

Insofern ist Russland gut beraten, diesen nicht durch offene Einmischung zu provozieren und – vermutlich – auf diskrete Angebote der »europäischen Partner« zu Gesprächen über die Zukunft des Landes zu warten. Die werden kommen. Die EU hat Russland mit ihren Sanktionen der letzten Jahre nicht in die Knie gezwungen, und Belarus würde sie mit solchen »Strafmaßnahmen« nur noch enger an die Seite Moskaus treiben. Die helleren Köpfe in Brüssel wissen das.