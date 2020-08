Offene Einmischung

Kacper Pempel/REUTERS Gegen Lukaschenko: Warschauer Demonstranten am vergangenen Freitag

Polen ist seit Jahren das vorgeschobene Zentrum »zivilgesellschaftlicher« und geheimdienstlicher Bearbeitung seines östlichen Nachbarlandes Belarus. Alle möglichen einschlägigen Stiftungen treiben in Warschau ihr Unwesen, Polen betreibt den Fernsehsender Belsat und das Radio Racja, die den Belarussen »westliche Werte« beibringen sollen, und es hat den Verband der polnischen Minderheit im Nachbarstaat zu einer politischen Außenstelle Warschaus ausgebaut.

Führungsanspruch

Der Blogger Stepan Putilo, der den Telegram-Kanal »Nexta« – das Leitmedium der jüngsten Proteste gegen Lukaschenko – betreibt, sitzt ebenfalls in Polen. Jetzt will die Warschauer Regierung endlich Ergebnisse sehen. Nach den Worten von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki strebt sie eine »prägende Rolle« bei der Ausgestaltung der Belarus-Politik der EU an.

Beim Besuch von US-Außenminister Michael Pompeo in Polen am vergangenen Wochenende erklärte Morawiecki, dass »der Wahlprozess der letzten Zeit nicht mittels demokratischer Verfahren realisiert« wurde und Lukaschenko damit nicht mehr das Recht habe, das Präsidentenamt auszuüben. So fassten jedenfalls am Montag polnische Medien die Argumentation des Regierungssprechers Piotr Müller zusammen.

Zumal Polen, so Müller, eine Vorbildrolle beim Übergang »von der kommunistischen Diktatur zu Demokratie und Marktwirtschaft« einnehme und dieser auch gegenüber Lukaschenko gerecht werden müsse. Die konservative Zeitung Rzeczpospolita merkte angesichts des forschen Tons an, dass man damit nur noch einen Schritt vom Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu dem Staat entfernt sei, dessen Grenze 200 Kilometer östlich von Warschau verläuft.

Der Staatsgast aus Washington äußerte sich deutlich zurückhaltender als der Gastgeber. Er nannte die Wahl »nicht frei und fair«, räumte aber ein, dass die USA erst »versuchten zu verstehen«, was in Belarus passiert sei. Danach redete Pompeo von der Notwendigkeit, sich mit Partnern abzusprechen und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.

Ob Polens Vorpreschen Erfolg verspricht, ist ungewiss: sowohl in der Sache selbst, als auch innerhalb der EU. Brüssels virtuelles Außenministertreffen vom vergangenen Freitag hat keinen Sanktionsbeschluss gefasst, sondern nur dem Auswärtigen Dienst der EU den Auftrag erteilt, eine Liste von Personen aufzustellen, gegen die man eventuell Einreiseverbote und Kontensperrungen verhängen könnte.

Wirtschaftssanktionen gegen Belarus sollen nach bisherigem Stand nicht verhängt werden, denn Brüssel sorgt sich, dass sie wenig wirksam wären und das Land noch enger an die Seite Russlands treiben würden. An diesen realen Rahmenbedingungen ändert auch die Tatsache nichts, dass am heutigen Mittwoch ein weiterer EU-Sondergipfel zum Thema Belarus stattfinden soll.

Kaum Kritik

In Polen selbst wird dagegen der Führungsanspruch der Regierung Morawiecki in Sachen Belarus kaum in Frage gestellt. Der frühere Innenminister Bartlomiej Sienkiewicz von der »Bürgerplattform« lehnte gegenüber der Gazeta Wyborcza den Vorschlag ab, Polen möge lieber den Baltenstaaten die Initiative überlassen, um nicht von Belarus des »Neoimperialismus« beschuldigt zu werden. Für das, worum es gehe, seien die baltischen Staaten zu klein und unbedeutend.

Das wird man in Minsk als Anzeichen von Revanchismus verstehen, der auch hinter der »Drei-Meere-Initiative« der PiS-Regierung steht. Diese von den USA unterstützte Konstellation sieht vor, ein Bündnis der Staaten zwischen Ostsee und Schwarzem Meer unter polnischer Führung und einen neuen Cordon sanitaire gegen Russland zu schaffen. Insofern ist es gut möglich, dass Pompeos rhetorische Zurückhaltung am Samstag hier ihre Erklärung findet: Washington schickt wahrscheinlich ganz bewusst seine osteuropäischen »Freunde« in eine Auseinandersetzung mit ungewissem Ausgang.