Überangebot an Lohnsklaven

Christoph Soeder/dpa Für schlecht bezahlte und gefährliche Arbeiten setzt die Regierung auf »Fachkräfte« aus dem Ausland

Die Bundesregierung will die Einwanderung aus den Ländern des sogenannten Westbalkans beschränken. Bis zum Dezember 2023 sollen nur noch 25.000 Menschen im Jahr auf der Suche nach Arbeit nach Deutschland kommen dürfen.

Seit 2016 gilt die Westbalkanregelung. Durch sie können Menschen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien eine Beschäftigung in Deutschland aufnehmen. Sie müssen dafür nur die verbindliche Zusage eines Unternehmens vorweisen; eine bestimmte Qualifikation benötigen sie nicht.

Gekommen sind vor allem junge Männer: In den Jahren 2016 und 2017 waren 73 Prozent der Eingewanderten jünger als 40, und zu 86 Prozent waren es Männer. Vor allem das Baugewerbe hatte einen hohen Bedarf an ausländischen Arbeitskräften; dort fanden 44 Prozent einen Arbeitsplatz. Im Gastgewerbe waren es 13 Prozent, im Gesundheits- und Sozialwesen elf Prozent und in anderen Dienstleistungen kamen noch einmal zehn Prozent unter.

Die geplante Reform begründet die Bundesregierung nun mit der hohen Nachfrage, welche die Visastellen in den Ländern enorm belaste. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) sieht in der Reform eine Kompromisslösung. In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf der neuen Verordnung weist der SVR darauf hin, dass es auch Positionen gegeben habe, die ein Auslaufen der Westbalkanregelung begrüßen würden. Die Regelung habe anfangs die Migration aus Albanien und den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken kanalisieren sollen; einen wirtschaftlichen oder arbeitsmarktpolitischen Hintergrund habe sie nicht gehabt, heißt es beim SVR. Dennoch habe sie sich schnell für Unternehmen zu einer »sehr intensiv wahrgenommenen Rekrutierungsoption« entwickelt.

Dass die Bundesregierung künftig nur noch 25.000 Arbeitsmigranten aus den Westbalkanländern nach Deutschland lassen will, sieht der SVR allerdings nicht problematisch. Zum einen hätten sich die Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt durch die Coronapandemie verändert; der »Zuwanderungsdeckel« trage dem Rechnung. Zum anderen gelten die meisten Einwanderer als Fachkräfte und könnten auf Grundlage anderer Gesetze auch weiterhin in Deutschland arbeiten. Eine entsprechende Studie hatte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am vergangenen Dienstag vorgestellt. Demnach gelten 54 Prozent der Einwanderer als Fachkräfte, vier Prozent würden als »Experte« oder »Spezialist« eingestuft. 42 Prozent seien auf dem Helferniveau; und der »Zuwanderungsdeckel« trifft vor allem sie.

»Beschäftigte spielt man nicht gegeneinander aus – deswegen brauchen wir keine Obergrenze«, kommentierte Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Montag gegenüber jW die Regierungsentscheidung. Statt am rechten Rand zu fischen, gelte es, die Solidarität in diesem Land zu stärken, indem man Lohndumping und Schmutzkonkurrenz verhindere. Dafür brauche es eine stärkere Tarifbindung und einen Mindestlohn von mindestens zwölf Euro pro Stunde. Darüber hinaus brauche es mehr staatliche Kontrollen, um ausbeuterische Arbeitsbedingungen zu verhindern. Für »schwarze Schafe« müsse es härtere Strafen geben. Betroffene müssten besser über ihre Rechte am Arbeitsplatz beraten werden; Gewerkschaften sollten ein Verbandsklagerecht bekommen.

Wirtschaftsvertreter zeigten sich entsetzt. Trete der »Zuwanderungsdeckel« in Kraft, könne es zu einem Fachkräftemangel kommen, monierte Achim Dercks, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Sollte die Wirtschaft nach der Coronakrise wieder Fahrt aufnehmen, könnte es zu Engpässen kommen.

In der Vergangenheit hatten unter anderem Politiker der Linkspartei Kritik an der Westbalkanregelung geübt. Sie funktioniere nicht im Sinne der Betroffenen, argumentierten Ulla Jelpke und André Hahn in einer kleinen Anfrage, die im April beantwortet wurde. Wer auf Grundlage dieser Regelung ein Arbeitsvisum beantragt habe, hätte über ein Jahr warten müssen – obwohl mehr Personal zur Bearbeitung eingestellt wurde. Die Bundesregierung verwies in ihrer Antwort auf die gestiegenen Antragszahlen: 2015 seien rund 20.000 Visa erteilt worden, 2019 seien es dagegen schon 65.000 gewesen.