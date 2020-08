Gegen Raubbau

Lucas Landau/REUTERS

In Brasilien haben am Montag (Ortszeit) Indigene der Kayapó die wichtige Verbindungsstraße BR-163 in der Nähe der Stadt Novo Progresso im Norden des Landes blockiert, um gegen die Politik von Präsident Jair Bolsonaro zu protestieren. Wie das Nachrichtenportal Revista do Onibus berichtete, fordern die Kayapó von der Regierung den Schutz des Amazonasgebiets sowie eine bessere Gesundheitsversorgung. Auf dem Banner im Bild steht unter anderem »Wir verteidigen Amazonien. Ohne auf uns Indigene zu hören, wird es weder Konzession noch Eisenbahn geben«. (jW)