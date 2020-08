Hürde für Handlanger

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Eine Kinobetreiberin wollte das Streikbrecherverbot für Leiharbeiter per Beschluss des Bundesverfassungsgerichts kippen lassen (Dresden, 22.5.20)

Die Tinte unter dem Schriftsatz ist trocken, der Beschluss rechtskräftig, Parität zwischen den Kontrahenten im Arbeitskampf schafft er indes nicht – dennoch: Die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) informierte am 6. August über ihre einstimmige Entscheidung: Das Verbot, Leiharbeiter als Streikbrecher einzusetzen, sei nicht zu beanstanden.

Der Hintergrund: Eine Kinobetreiberin hatte beim Gericht Verfassungsbeschwerde eingelegt und das im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) festgeschriebene »bußgeldbewehrte Verbot« des Einsatzes von Streikbrechern gerügt. Die Beschwerdeführerin meinte, durch das Verbot sei sie in der Wahl ihrer Kampfmittel im Rahmen der grundgesetzlich garantierten Koalitionsfreiheit unverhältnismäßig eingeschränkt. Das sahen die Bundesverfassungsrichter nicht so – und begründeten: »Der Einsatz von Leiharbeitskräften führt zu erheblichen Kräfteverschiebungen. Mit dem Verbot ihres Einsatzes«, so das BVerfG, »ist es den Arbeitgebern jedenfalls erschwert, die Folgen eines Arbeitskampfes nahezu folgenlos abfangen zu können.« Die Damen und Herren in den weinroten Roben stellten gleichfalls klar: »Die angegriffene Vorschrift verbietet allerdings nicht den Einsatz von Leiharbeitskräften im Betrieb; sie untersagt nur den unmittelbaren oder mittelbaren Einsatz von Leiharbeitskräften als Streikbrecher.«

Die Richter in Karlsruhe erklärten des weiteren, »dass insbesondere die Gewerkschaften auf ein ausgewogenes Kräfteverhältnis im Arbeitskampf angewiesen sind«. Sie könnten nicht auf andere Vertragspartner ausweichen, »sondern müssen, um ihre Positionen auf Augenhöhe verhandeln zu können, durch den Einsatz von Arbeitskampfmitteln ausreichend Druck auf die Arbeitgeberseite erzeugen können«. Darauf sei die Kapitalseite »nicht in gleicher Weise angewiesen«. Sie habe schließlich die Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, Investitionen, Standorte und Arbeitsplätze und verfüge deshalb regelmäßig über erhebliches Druckpotential. Ein durchaus bemerkenswertes Verständnis für Menschen aus der Juristerei. Offenbar scheinen ihnen einige Konfliktlinien zwischen Kapital und Arbeit nicht ganz unbekannt zu sein – zumindest per Aktenlage. Unangetastet hingegen bleibt die schärfste Waffe im Betriebskampf der Kapitalseite: die Aussperrung Beschäftigter einschließlich stornierter Entgeltzahlungen.

Bestätigt sehen sich durch den BVerfG-Beschluss der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und deren Einzelgewerkschaften. Das Gericht folge im wesentlichen ihrer Auffassung, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesvorstands der IG Metall vom 7. August. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Anja Piel hatte einen Tag zuvor mitgeteilt: »Jede andere Entscheidung hätte das Streikrecht der Gewerkschaften ausgehöhlt und Arbeitnehmerinteressen verletzt.« Leiharbeiter seien in der Vergangenheit zielgerichtet eingesetzt worden, »um Streikmaßnahmen der Gewerkschaften leerlaufen zu lassen«, so Piel. Zudem würden sie nun vor einem durch Unternehmer angeordneten Einsatz als Streikbrecher geschützt.

Soweit so gut, könnte man meinen. Gesetzestexte und Gerichtsbeschlüsse lassen sich interpretieren, unterschiedlich vor allem. Dann, wenn bestimmte Aspekte ausgespart bleiben. Darauf verweist Judith Hantel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Rechtswissenschaften an der FU Berlin, am 8. August in ihrem Beitrag auf dem Fachportal »Verfassungsblog«. Hantel zufolge stellte das BVerfG lediglich fest, dass allein das im AÜG enthaltene Verbot mit der Koalitionsfreiheit vereinbar sei. Es lässt aber offen, ob nach dem Grundgesetzartikel zur Koalitionsfreiheit »bereits von Verfassungswegen der Einsatz von Leiharbeitskräften als Streikbrecher ausgeschlossen ist«. Damit bliebe die Option, »das Verbot (im AÜG, Anm. jW) bei veränderten parlamentarischen Mehrheiten wieder aufzuheben«, gibt Hantel zu bedenken. Da ist es also, das Schlupfloch.