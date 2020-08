Tödlicher Profit

Afolabi Sotunde/REUTERS Mangelnder Arbeitsschutz ist keine Ausnahme bei ausländischen Töchtern deutscher Unternehmen (Abuja, Nigeria, 13.1.20)

Reklamesprüchen ist nicht zu glauben: Nach den Worten des Waschmittelherstellers WAW Soap im nigerianischen Ibadan halten dessen Produkte Kunden und deren Häuser sauber, selbst »inmitten des Lockdowns.« Nicht nur das: »Farbenfroh« und »strahlend« seien die Ergebnisse nach dem Waschvorgang. So stand es jedenfalls auf der Facebook-Seite des Unternehmens am 27. Juli. Ein Werk, das von der deutschen Firma Henkel im Rahmen eines Joint Ventures betrieben wird.

Der Alltag der Arbeiterinnen und Arbeiter bei WAW Soap ist hingegen alles andere als »farbenfroh« und »strahlend«, wie jüngst der Tod von Richard Gbadebo am Tag des Facebook-Eintrags belegt. Nach einem Bericht des in New York ansässigen Internetportals Sahara Reporters vom 29. Juli ist der 21jährige Student der Europawissenschaften an der Universität von Ibadan in der Nachtschicht in eine Seifenpresse geraten. Der Unfall wurde demnach erst bemerkt, als Blut aus der Maschine austrat. Wie Sahara Reporters weiter mitteilte, ließ WAW Soap Gbadebos Familie über den Vorfall im Unklaren. Erst ein anonymer Anrufer habe den Eltern über den Hergang der Tragödie berichtet.

Inzwischen hat das Unternehmen den Vorfall eingeräumt und will nach eigenen Angaben bei der Aufklärung mit der Polizei zusammenarbeiten, wie die größte nigerianische Tageszeitung The Guardian meldete. Diese Untersuchung hatte nicht zuletzt der nigerianische Gewerkschaftsverband Nigerian Labor Congress (NLC) gefordert. So hatte Kayode Martins, Vorsitzender des NLC in der Provinz Oyo, zu der auch Ibadan gehört, auf der Beerdigung von Gbadebo erklärt, der Staat müsse dafür sorgen, dass Unternehmen wie WAW Soap endlich das Leben ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter »als wichtig« anerkennen. Nicht zuletzt dieser Druck hatte schließlich die Provinzregierung dazu veranlasst, die Untersuchung der Umstände des Unfalls von Gbadebo öffentlich anzukündigen.

Henkel Deutschland bestätigte am Freitag vergangener Woche auf jW-Anfrage den tödlichen Unfall im Werk in Ibadan. Man sei »zutiefst geschockt« und spreche der »Familie und den Freunden« Gbadebos das »tiefste Mitgefühl« aus. Da die Untersuchungen noch andauern würden, könne man »nicht mehr zu dem Unglück sagen«. Allerdings werde man die nigerianischen »Behörden bei ihrer Arbeit« zur Aufklärung der Todesumstände »vollumfänglich« unterstützen.

Dass die Behörden tatsächlich hinter die Kulisse bei Henkels Tochtergesellschaft in Nigeria blicken, bezweifeln Aktivisten der »Campaign for Democratic and Workers Rights« (CDWR). Wie Abiodun Bamigboye, Koordinator der CDWR in der Provinz Oyo, am vergangenen Freitag im jW-Gespräch sagte, sei der Tod Gbadebos die direkte Folge der »unanständigen Arbeitsbedingungen« im Werk von WAW Soap.

Henkel-Unternehmenssprecher Wulf Klüppelholz behauptete hingegen gleichentags gegenüber dieser Zeitung, dass die Arbeitsbedingungen regelmäßig überprüft würden. Skepsis scheint angebracht, folgt man der Darstellung Bamigboyes. So seien lediglich 200 der etwa 2.000 Beschäftigten des Werks fest angestellt. Bei der großen Mehrheit handle es sich um sogenannte Gelegenheitsarbeiter, sagte Bamigboye. Diese seien, anders als der Name glauben machen will, meistens für Jahre bei WAW Soap beschäftigt, meist ohne Chancen auf eine Festanstellung.

Zudem werden Beschäftigte im Umgang mit den Maschinen bei der Henkel-Tochter kaum geschult. So soll auch Richard Gbadebo nicht dazu befähigt worden sein, die Seifenpresse zu bedienen. Die Arbeitszeiten bei Henkel Nigeria Limited sollen bei Tagesschichten elf Stunden und bei Nachtschichten 13 Stunden betragen. Der durchschnittliche Tagesverdienst bei WAW Soap läge bei umgerechnet zwei bis drei Euro.

Die Situation in den Betrieben im Land würde nicht selten gegen nigerianische Gesetze verstoßen, wobei WAW Soap keine Ausnahme bildet. In nigerianischen Werken seien solche Zustände sehr häufig, so Bamigboye. Als Konsequenz aus dem Tod Gbadebos verlangt die CDWR nun eine gewerkschaftliche Kampagne in ganz Nigeria gegen die katastrophalen Arbeitsbedingungen.