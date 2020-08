Nachschlag: Visionäres Projekt

© H. R. Giger Der Künstler HR Giger schuf diesen phantastischen Entwurf für Jodorowskys nie realisiertes Filmprojekt »Dune« – bei dem »Alien«-Sequel »Prometheus« tauchte die Idee Jahrzehnte später wieder auf

Science-Fiction-Fans aufgepasst: In der Mediathek des Senders Arte findet sich eine Doku über ein Filmprojekt, das nie verwirklicht wurde, aber Spuren hinterließ, nämlich die geplante Adaption von Frank Herberts Roman »Dune« (Der Wüstenplanet) durch Alejandro Jodorowsky. Der chilenische Undergroundregisseur hatte alles perfekt vorbereitet: Mit Hilfe der Zeichner Moebius und HR Giger hatte er Mitte der 70er Jahre ein Storyboard für sein auf zehn Stunden angelegtes Epos erstellt, für den Soundtrack Pink Floyd und als Darsteller David Carradine, Salvador Dalí und Orson Welles gewonnen. Doch die Studios, denen er das Projekt vorlegte, bekamen kalte Füße und schlachteten lieber seine genialen Ideen aus, die dann in »Alien« oder »Star Wars« wieder auftauchten, während David Lynch »Dune« in einer abgespeckten Trashversion drehen durfte. Ein aufschlussreiches Kapitel in der Geschichte des phantastischen Films – und eine denkwürdige Parabel über das Verhältnis von Kultur und Subkultur. (jt)