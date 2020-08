Am Montag wurde der Grundstein für den Archivneubau des Filmmuseums Potsdam gelegt. Derzeit sind die Sammlungen nach Angaben des brandenburgischen Kulturministeriums noch beengt auf 3.000 Quadratmetern in Potsdam-Bornstedt untergebracht. In dem Neubau soll die Nutzfläche auf 6.300 Quadratmeter erhöht werden. Der Bau soll in den kommenden zwei Jahren errichtet werden. (dpa/jW)