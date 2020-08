Vor dem Berliner Landgericht hat am Montag der Prozess gegen einen »Clanchef« und Exgeschäftspartner des Rappers Bushido begonnen. Zum Auftakt wurde die Anklage gegen Arafat A.-C. und drei seiner Brüder verlesen. Arafat A.-C. soll die Auflösung der Geschäftsbeziehungen durch Bushido nicht akzeptiert haben und von ihm die Zahlung angeblicher Schulden beziehungsweise die Beteiligung an dessen Musikgeschäften gefordert haben. Der 41jährige Bu­shido nahm als Nebenkläger am Prozessauftakt teil. (dpa/jW)