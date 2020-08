Kai Pfaffenbach/REUTERS Das Management der Lufthansa will die Krisenlasten den Beschäftigten aufladen

In Krisenzeiten geraten Gewerkschaften und Betriebsräte häufig in die Defensive. Bricht die Nachfrage weg, gerät der Betrieb ins Stocken, und die Kapitalseite kann glaubhaft mit Entlassungen drohen. So nutzt die frühere Staatsairline Lufthansa längst die Gunst der Stunde, um die Gehälter von Piloten, Flugbegleitern und Bodenpersonal zu drücken. Unverhohlen droht die Konzernführung mit Massenentlassungen. 22.000 Stellen würden gestrichen, wenn die Lohnkosten nicht drastisch sinken, sagte Konzernchef Carsten Spohr Anfang August. Doch der ganz große Schlag gegen die Belegschaften wird gerade erst vorbereitet: Unter dem Projektnamen »Ocean« wird in der Frankfurter Zentrale ein tiefgreifender Umbau angebahnt.

»Normalerweise können wir als Gewerkschaft verhandeln oder unsere Forderungen mit Arbeitskämpfen durchsetzen. Doch in der Krise verschieben sich die Kräfteverhältnisse«, hatte der Vorsitzende der kämpferischen Flugbegleitergewerkschaft UFO, Daniel Flohr, Mitte Mai im jW-Interview erklärt. Flohr forderte, das staatliche Rettungspaket an Bedingungen wie Beschäftigungsgarantien zu knüpfen. Die Regierung ließ die Beschäftigten jedoch im Regen stehen. So musste die UFO in der vergangenen Woche einem Krisentarifvertrag zustimmen, durch die die Personalausgaben für das ohnehin schlechtbezahlte Kabinenpersonal um rund ein Viertel gedrückt werden. Auch mit den Vertretern von Bodenpersonal und Piloten führt die Lufthansa »vielversprechende« Verhandlungen über Lohnkürzungen.

Doch Management und Aktionäre wollen mehr. Wie die Wirtschaftswoche am Freitag berichtete, wurde in der Zentrale ein Strategieteam unter Führung des früheren Finanzchefs des Lufthansa-Frachtfliegers Aerologic, Wolfgang Raebiger, eingerichtet. Das Ziel: Weniger Geschäftsreisende, mehr Billigurlauber. Dafür soll die Tochterairline Eurowings umgebaut und unter dem Label ­Ocean zum großen Wachstumstreiber des Konzerns gemacht werden. Ohnehin wird erwartet, dass Businessreisen durch die Coronakrise nachhaltig abnehmen, während sich der Billigtourismus am schnellsten erholen dürfte. Geplant sind mit Ocean vor allem Langstreckenflüge an touristische Ziele. Laut Spohr ist das das einzige Segment, in dem die Lufthansa noch wachsen kann. Damit das gelingt, gilt es allerdings vor allem, selbst billiger zu werden.

Denn während Geschäftsreisende meist teure Tickets buchen, jagen Urlauber Schnäppchen. Gerade nach der Coronapause, wenn der Luftverkehr allmählich wieder in Schwung kommt, droht über den Wolken ein erbitterter Preiswettbewerb. Mit Ocean soll ein neues Dach entstehen, unter dem neben Eurowings auch Strecken weiterer Lufthansa-Töchter zusammengefasst werden, etwa von Germanwings oder Sunexpress. Neu lackiert werden die Maschinen nicht, denn bei der neuen Einheit handelt es sich nicht um eine eigenständige Marke, sondern um eine »Betriebslizenz«, die auch schon im Handelsregister registriert wurde, wie es im Juli aus Unternehmenskreisen hieß. Letztlich geht es um die Schaffung einer konzerninternen Niedriglohnsparte.

Zwar sollen die Kosten auch durch andere Flugpläne, die zu weniger Flughafengebühren führen, und ein eigenes Buchungssystem gesenkt werden. Das wirklich große Sparpotential sehen Experten jedoch bei den Personalkosten. Es ist nicht der erste Versuch der Konzernführung, durch Billigangebote und Lohndrückerei mehr Profite rauszuschlagen. Die Kürzungsbestrebungen der vergangenen Jahre waren jedoch selten von Erfolg gekrönt, auch wegen der gut organisierten Belegschaften. Nun ist die Lage angesichts der krisenbedingten Lähmung der Gewerkschaften eine andere. Laut Insidern dürfte ein wesentliches Element des geplanten neuen »Erfolgs« in einer weitreichenden Absenkung von Arbeitsstandards bestehen. Wettbewerbsfähig will man etwa durch flexible Arbeitsverträge ohne Tarifbindung werden. Wenn das Projekt gelingt, soll das neue Modell auf den ganzen Konzern ausstrahlen.

Der erste Ocean-Flieger soll bereits im September fliegen, von Frankfurt in die namibische Hauptstadt Wind­hoek. Wie die Wirtschaftswoche berichtete, könnte Ocean bald mit 40 bis 60 Maschinen zur zweitgrößten Langstreckenlinie des Konzerns werden, nach der Kernmarke Lufthansa. Eurowings unterhält heute gerade einmal elf Großraumjets und fliegt regelmäßig Verluste ein. Die Gewerkschaften sind alarmiert. UFO fordert für die Eurowings-Belegschaft als Gegenleistung für die Gehaltsverzichte, dass Wachstum bei der alten Marke stattfindet, »nicht bei Ocean, EWEU oder sonst wo«. Die Gewerkschaft warnt davor, vor allem im Bereich von Betriebslizenzen wie Ocean das Angebot zu erweitern, da dort stets schlechtere Bedingungen herrschen. Ob die Beschäftigten angesichts der Krise und der drohenden Kündigungswelle die Kraft haben, dies durchzusetzen, ist allerdings fraglich.