Roberto Pfeil/dpa

Kampfjets der israelischen Luftwaffe sind am Montag erstmals in der BRD gelandet. In den nächsten zwei Wochen nehmen die sechs Maschinen vom Typ »F-16« (Foto) an den Kriegsübungen »Blue Wings 2020« und »Magdays« teil. Dies teilten die deutschen Streitkräfte am Montag auf Twitter mit. Zum Gedenken an das Olympia-Attentat von 1972 soll eine deutsch-israelische Formation am Dienstag den bayerischen Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen. Im Anschluss werde die deutsch-israelische Delegation in der KZ-Gedenkstätte Dachau einen Kranz niederlegen. (dpa/jW)