UNESCO: Historische Gebäude in Beirut einsturzgefährdet

Hassan Ammar/AP

Beirut. Nach der verheerenden Explosion in der vergangenen Woche in Beirut sind nach Angaben der UNESCO derzeit 60 historische Gebäude in der libanesischen Hauptstadt einsturzgefährdet. Die UN-Kulturorganisation teilte am Donnerstag mit, sie sei bereit, die internationalen Anstrengungen für den Wiederaufbau in Beirut zu leiten. Insgesamt seien mindestens 8.000 Gebäude beschädigt, davon 640 historische Bauten, erklärte die UNESCO unter Berufung auf das libanesische Kulturministerium weiter. (AFP/jW)